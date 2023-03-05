https://sputnikarabic.ae/20230305/خبير-روسيا-لم-تستخدم-إلى-الآن-سوى-30-من-قدراتها-العسكرية-في-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-1074344104.html

خبير: روسيا لم تستخدم إلى الآن سوى 30% من قدراتها العسكرية في العملية العسكرية بأوكرانيا

خبير: روسيا لم تستخدم إلى الآن سوى 30% من قدراتها العسكرية في العملية العسكرية بأوكرانيا

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": واشنطن تخصص 400 مليون دولار لدعم كييف عسكريا، وألمانيا تسعى لبناء مصنع دبابات في كييف، إيران توافق على إرسال منظومات دفاع جوي إلى... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T12:44+0000

2023-03-05T12:44+0000

2023-03-05T12:44+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: روسيا لم تستخدم 30 بالمائة من قدراتها العسكرية في العملية العسكرية بأوكرانيا خبير: روسيا لم تستخدم 30 بالمائة من قدراتها العسكرية في العملية العسكرية بأوكرانيا

اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيصها 400 مليون دولار لدعم كييف عسكريا. جاءت تلك التخصيصات بعد اجتماع ضم كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس. على الجانب الآخر طلبت ألمانيا الإذن لتسليم مجموعة من الأسلحة الألمانية وتشمل دبابات "ليوبارد" مع ضمانات بعدم نقلها لأوكرانيا وفقا لوزارة الدفاع السويسرية.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث بالعلاقات الدولية، الدكتور فراس شبول قائلا:خبير: التضييق على الحوثيين لدفعهم إلى عقد صفقة سلام في اليمناتهمت حركة "أنصار الله" اليمنية أمريكا وبريطانيا بالسعي لاحتلال اليمن عبر التدفق المستمر لقواتهما في البلاد وبناء القواعد العسكرية على الأراضي اليمنية، فما هي الغاية الحقيقية من تواجد تلك القوات الاجنبية.عن هذا الموضع، تحدث لـ"شؤون عسكرية" الخبير بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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