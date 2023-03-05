https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-الوزراء-العراقي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-مصر-1074336902.html
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T08:37+0000
2023-03-05T08:37+0000
2023-03-05T08:37+0000
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وجاء الإعلان عن زيارة السوداني لمصر في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي تأتي في إطار رغبة السوداني في توطيد العلاقات مع مصر.ويتوجه السوداني إلى مصر على رأس وفد وزاري كبير، وسط آمال كبيرة لفتح آفاق للتعاون مع مصر.
https://sputnikarabic.ae/20230304/الرئيس-العراقي-الصراعات-في-منطقتنا-أقل-بكثير-من-غيرها-1074329563.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار, مصر
العراق, العالم العربي, الأخبار, مصر
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
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توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية.
وجاء الإعلان عن زيارة السوداني لمصر في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي
تأتي في إطار رغبة السوداني في توطيد العلاقات مع مصر.
ويتوجه السوداني إلى مصر على رأس وفد وزاري كبير، وسط آمال كبيرة لفتح آفاق للتعاون مع مصر.