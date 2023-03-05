https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-الوزراء-العراقي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-مصر-1074336902.html

رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T08:37+0000

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وجاء الإعلان عن زيارة السوداني لمصر في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية".وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي تأتي في إطار رغبة السوداني في توطيد العلاقات مع مصر.ويتوجه السوداني إلى مصر على رأس وفد وزاري كبير، وسط آمال كبيرة لفتح آفاق للتعاون مع مصر.

https://sputnikarabic.ae/20230304/الرئيس-العراقي-الصراعات-في-منطقتنا-أقل-بكثير-من-غيرها-1074329563.html

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