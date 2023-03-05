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https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-صربيا-ينفي-صحة-التقارير-حول-إمداد-بلاده-لأوكرانيا-بالأسلحة-1074339226.html
رئيس صربيا ينفي صحة التقارير حول إمداد بلاده أوكرانيا بالأسلحة
رئيس صربيا ينفي صحة التقارير حول إمداد بلاده أوكرانيا بالأسلحة
نفى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، صحة التقارير التي تتحدث عن إمداد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة أو الذخائر، مؤكدا أن صربيا لا تزود أوكرانيا أو روسيا... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T10:10+0000
2023-03-05T10:13+0000
العالم
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وقال فوتشيتش، في تصريحات صحافية من قطر حيث يقوم بزيارة عمل، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية ‏الدوحة: "صربيا لم تبع قطعة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لا لروسيا ولا لأوكرانيا، وما يثار حول الموضوع كذب صريح".وتابع: "يقولون إننا قمنا بالتصدير عبر تركيا مع العلم أن هناك احتمالًا لإرسال بعض المنتجات إلى أي من جانبي الصراع، أكدنا أن الذخيرة التي بعناها إلى تركيا لا يمكن تصديرها مرة أخرى".وأشار الرئيس الصربي إلى أن "منتجات صناعة الدفاع الصربية يتم توفيرها فقط للمشترين المصرح لهم، أي الدول دون قيود دولية".وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام أن شركة كندية اشترت صواريخ منتجة في صربيا، ثم أرسلتها عبر تركيا وسلوفاكيا إلى القوات الأوكرانية لاستخدامها في قصف دونباس.ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صربيا إلى توضيح الموقف مع احتمال نقل أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المعلومات الواردة تثير قلقا عميقا لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صربيا-سيكون-من-الخطأ-أن-ننضم-للعقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1072757025.html
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العالم

رئيس صربيا ينفي صحة التقارير حول إمداد بلاده أوكرانيا بالأسلحة

10:10 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 05.03.2023)
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الانتخابات الرئاسية الصربية، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Aleksandar Djorovic
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نفى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، صحة التقارير التي تتحدث عن إمداد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة أو الذخائر، مؤكدا أن صربيا لا تزود أوكرانيا أو روسيا بإمدادات عسكرية.
وقال فوتشيتش، في تصريحات صحافية من قطر حيث يقوم بزيارة عمل، على ‏هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لدعم البلدان الأقل نموا، والمنعقد في العاصمة القطرية ‏الدوحة: "صربيا لم تبع قطعة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لا لروسيا ولا لأوكرانيا، وما يثار حول الموضوع كذب صريح".
وتابع: "يقولون إننا قمنا بالتصدير عبر تركيا مع العلم أن هناك احتمالًا لإرسال بعض المنتجات إلى أي من جانبي الصراع، أكدنا أن الذخيرة التي بعناها إلى تركيا لا يمكن تصديرها مرة أخرى".
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صربيا: سيكون من الخطأ أن ننضم للعقوبات الغربية ضد روسيا
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وأشار الرئيس الصربي إلى أن "منتجات صناعة الدفاع الصربية يتم توفيرها فقط للمشترين المصرح لهم، أي الدول دون قيود دولية".
وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام أن شركة كندية اشترت صواريخ منتجة في صربيا، ثم أرسلتها عبر تركيا وسلوفاكيا إلى القوات الأوكرانية لاستخدامها في قصف دونباس.
ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صربيا إلى توضيح الموقف مع احتمال نقل أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المعلومات الواردة تثير قلقا عميقا لموسكو.
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