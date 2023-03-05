https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-وزراء-اليونان-يطلب-العفو-من-أسر-ضحايا-حادث-القطار-1074337378.html

رئيس الوزراء اليوناني يطلب العفو من أسر ضحايا حادث القطار

رئيس الوزراء اليوناني يطلب العفو من أسر ضحايا حادث القطار

طلب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، العفو من أسر ضحايا أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 57 شخصا وأثارت غضبا واسعا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T09:11+0000

2023-03-05T09:11+0000

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وكتب رئيس الوزراء في رسالة موجهة للأمة: "كرئيس وزراء، أنا مدين للجميع ولكن بشكل خاص لأقارب الضحايا، (أطلب) العفو"، بحسب "فرانس برس".وبلغت حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا في وسط اليونان 57 قتيلا وعشرات المصابين.ووقع الحادث في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/ الأربعاء الماضي عندما اصطدم قطاران شمال غرب العاصمة أثينا.وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.وعلى خلفية الحادث، نظم عمال السكك الحديدية اليونانيون إضرابا بدأ في 2 مارس/ آذار لمدة 48 ساعة.

https://sputnikarabic.ae/20230301/ارتفاع-عدد-ضحايا-تصادم-قطارين-في-اليونان-إلى-26-قتيلا-و86-مصابا-1074161891.html

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