https://sputnikarabic.ae/20230305/رونالدو-يرد-على-طفل-في-السعودية-أخبره-أن-ميسي-أفضل-منه-فيديو-1074340185.html
رونالدو يرد على طفل في السعودية أخبره أن "ميسي أفضل منه"... فيديو
رونالدو يرد على طفل في السعودية أخبره أن "ميسي أفضل منه"... فيديو
أثار رد فعل نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع طفل أخبره، أن نظيره الأرجنتيني "أفضل منه"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T11:28+0000
2023-03-05T11:28+0000
2023-03-05T11:28+0000
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رياضة
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وتداول المستخدمون فيديو لرونالدو أثناء خروجه من الملعب، عقب انتهاء مباراة فريقه "النصر" السعودي وفريق "الباطن"، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ليصادفه طفل يخبره أن "ميسي أفضل منه"، في محاولة لاستفزازه.وكان رد رونالدو على الطفل: "إذًا اذهب لمشاهدته، لماذا أنت هنا".لكن أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ذلك الرد ليس هو استجابة رونالدو الحقيقية للطفل، وإنما قال: "كانت تلك المباراة سهلة"، وذلك في حديثه مع الشخص الذي كان يسير بجواره.وأقيمت مباراة "النصر" و"الباطن"، على ملعب مرسول بارك، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدوري السعودي، والتي لم يحرز رونالدو أي هدف فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230225/النصر-السعودي-يتصدر-الدوري-في-بلاده-بعد-هاتريك-رونالدو-1074005061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار, السعودية
نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار, السعودية
رونالدو يرد على طفل في السعودية أخبره أن "ميسي أفضل منه"... فيديو
تابعنا عبر
أثار رد فعل نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع طفل أخبره، أن نظيره الأرجنتيني "أفضل منه"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول المستخدمون فيديو لرونالدو أثناء خروجه من الملعب، عقب انتهاء مباراة فريقه "النصر" السعودي وفريق "الباطن"، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ليصادفه طفل يخبره أن "ميسي أفضل منه"، في محاولة لاستفزازه.
وكان رد رونالدو على الطفل: "إذًا اذهب لمشاهدته، لماذا أنت هنا".
لكن أوضحت صحيفة
"ماركا" الإسبانية أن ذلك الرد ليس هو استجابة رونالدو الحقيقية للطفل، وإنما قال: "كانت تلك المباراة سهلة"، وذلك في حديثه مع الشخص الذي كان يسير بجواره.
وأقيمت مباراة "النصر" و"الباطن"، على ملعب مرسول بارك، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدوري السعودي، والتي لم يحرز رونالدو
أي هدف فيها.