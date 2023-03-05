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https://sputnikarabic.ae/20230305/سفير-أمريكي-سابق-لدى-تل-أبيب-لم-أعرف-شخصا-يحب-إسرائيل-أكثر-من-بايدن-1074339863.html
سفير أمريكي سابق لدى تل أبيب: لم أعرف شخصا يحب إسرائيل أكثر من بايدن
سفير أمريكي سابق لدى تل أبيب: لم أعرف شخصا يحب إسرائيل أكثر من بايدن
قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، اليوم الأحد، إنه لا يعرف شخصا يحب إسرائيل أكثر من الرئيس جو بايدن. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T11:24+0000
2023-03-05T11:24+0000
تل أبيب
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن دان شابيرو، أنه لا يعرف أو يرى شخصا يحب إسرائيل أكثر من الرئيس بايدن، مضيفا أن تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش تضر بالعلاقات بين إسرائيل وأمريكا.وأكد دان شابيرو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت المناسب، دون تحديد موعد للقاء بينهما، مشددا على أنه لابد من ترتيب لقاء يجمعهما معا، لكن التركيز الآن ينصب في الأزمة داخل إسرائيل.وأكد دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب، أن إسرائيل تشهد مظاهرات أسبوعية عارمة، تتخطي مئات الآلاف من المتظاهرين الرافضين لخطة الإصلاح القضائي التي يقودها نتنياهو، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصر على سَّن مشاريع قوانين تحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تعتبره المعارضة في إسرائيل انقلابا على الديمقراطية.وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230305/37-طيارا-احتياطيا-إسرائيليا-من-أصل-40-يعتزمون-عدم-الحضور-للتدريب-احتجاجا-على-الانقلاب-القضائي-1074338876.html
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تل أبيب, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم
تل أبيب, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم

سفير أمريكي سابق لدى تل أبيب: لم أعرف شخصا يحب إسرائيل أكثر من بايدن

11:24 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، اليوم الأحد، إنه لا يعرف شخصا يحب إسرائيل أكثر من الرئيس جو بايدن.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن دان شابيرو، أنه لا يعرف أو يرى شخصا يحب إسرائيل أكثر من الرئيس بايدن، مضيفا أن تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش تضر بالعلاقات بين إسرائيل وأمريكا.
وأكد دان شابيرو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت المناسب، دون تحديد موعد للقاء بينهما، مشددا على أنه لابد من ترتيب لقاء يجمعهما معا، لكن التركيز الآن ينصب في الأزمة داخل إسرائيل.
وأكد دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب، أن إسرائيل تشهد مظاهرات أسبوعية عارمة، تتخطي مئات الآلاف من المتظاهرين الرافضين لخطة الإصلاح القضائي التي يقودها نتنياهو، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تصر على سَّن مشاريع قوانين تحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تعتبره المعارضة في إسرائيل انقلابا على الديمقراطية.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
37 طيارا احتياطيا إسرائيليا من أصل 40 يعتزمون عدم الحضور للتدريب احتجاجا على الانقلاب القضائي
10:00 GMT
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني.
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