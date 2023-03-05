https://sputnikarabic.ae/20230305/سلطات-زابوروجيه-نظام-كييف-ينقل-عناصر-مدربة-في-بريطانيا-إلى-محاور-المقاطعة-1074336044.html
سلطات زابوروجيه: نظام كييف ينقل عناصر مدربة في بريطانيا إلى محاور المقاطعة
سلطات زابوروجيه: نظام كييف ينقل عناصر مدربة في بريطانيا إلى محاور المقاطعة
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن نظام كييف نقل مقاتلين وعناصر تم تدريبهم في بريطانيا إلى المناطق التي تخضع لسيطرتها في... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T08:25+0000
2023-03-05T08:25+0000
2023-03-05T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة وصل نحو 3500 عسكري أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مقاطعة زابوروجيه".ووفقا له، تستغرق مدة التدريب في القواعد البريطانية ثلاثة أسابيع ونصف إلى أربعة أسابيع، حيث يتم تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في قاعدة "ووركوب" في المملكة المتحدة.وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني خلال العام الماضي في البلاد ومن المقرر تدريب 40 ألفًا آخرين هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230225/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتحضر-لهجوم-في-المقاطعة-1073994160.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: نظام كييف ينقل عناصر مدربة في بريطانيا إلى محاور المقاطعة
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن نظام كييف نقل مقاتلين وعناصر تم تدريبهم في بريطانيا إلى المناطق التي تخضع لسيطرتها في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة وصل نحو 3500 عسكري أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا له، تستغرق مدة التدريب في القواعد البريطانية ثلاثة أسابيع ونصف إلى أربعة أسابيع، حيث يتم تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في قاعدة "ووركوب" في المملكة المتحدة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني خلال العام الماضي في البلاد ومن المقرر تدريب 40 ألفًا آخرين هذا العام.