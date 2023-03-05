عربي
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230305/سلطات-زابوروجيه-نظام-كييف-ينقل-عناصر-مدربة-في-بريطانيا-إلى-محاور-المقاطعة-1074336044.html
سلطات زابوروجيه: نظام كييف ينقل عناصر مدربة في بريطانيا إلى محاور المقاطعة
سلطات زابوروجيه: نظام كييف ينقل عناصر مدربة في بريطانيا إلى محاور المقاطعة
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن نظام كييف نقل مقاتلين وعناصر تم تدريبهم في بريطانيا إلى المناطق التي تخضع لسيطرتها في... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T08:25+0000
2023-03-05T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072947082_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e093d6fa87ab925e7b7992b6e5562c5.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة وصل نحو 3500 عسكري أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مقاطعة زابوروجيه".ووفقا له، تستغرق مدة التدريب في القواعد البريطانية ثلاثة أسابيع ونصف إلى أربعة أسابيع، حيث يتم تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في قاعدة "ووركوب" في المملكة المتحدة.وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني خلال العام الماضي في البلاد ومن المقرر تدريب 40 ألفًا آخرين هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230225/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تتحضر-لهجوم-في-المقاطعة-1073994160.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072947082_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_3c5ec8c089e56b3d0e91c0c3fdc482ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سلطات زابوروجيه: نظام كييف ينقل عناصر مدربة في بريطانيا إلى محاور المقاطعة

08:25 GMT 05.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن نظام كييف نقل مقاتلين وعناصر تم تدريبهم في بريطانيا إلى المناطق التي تخضع لسيطرتها في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في الأيام الأخيرة وصل نحو 3500 عسكري أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مقاطعة زابوروجيه".
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تتحضر لهجوم في المقاطعة
25 فبراير, 14:43 GMT
ووفقا له، تستغرق مدة التدريب في القواعد البريطانية ثلاثة أسابيع ونصف إلى أربعة أسابيع، حيث يتم تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في قاعدة "ووركوب" في المملكة المتحدة.
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني خلال العام الماضي في البلاد ومن المقرر تدريب 40 ألفًا آخرين هذا العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала