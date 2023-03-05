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https://sputnikarabic.ae/20230305/شولتس-الغرب-مستعد-لتقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-بعد-انتهاء-النزاع-ولكن-الوقت-لم-يحن-بعد-1074351850.html
شولتس: الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع ولكن الوقت لم يحن بعد
شولتس: الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع ولكن الوقت لم يحن بعد
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع، لكن الوقت لم يحن بعد لذلك. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T15:56+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح شولتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "أعتقد أنهم يعلمون أننا مستعدون لتقديم نوع من الضمانات لهذا البلد لفترة سلام مستقبلية، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".ونوه شولتس بأن "الزيادة في الإنتاج الدفاعي في ألمانيا ستكون دائمة".
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العالم, مساعدة, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدة, أخبار أوكرانيا

شولتس: الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع ولكن الوقت لم يحن بعد

15:56 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الغرب مستعد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء النزاع، لكن الوقت لم يحن بعد لذلك.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح شولتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "أعتقد أنهم يعلمون أننا مستعدون لتقديم نوع من الضمانات لهذا البلد لفترة سلام مستقبلية، لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

وأكد أن "الغرب لن يتخذ قرارات بشأن حل الصراع الأوكراني"، معتبرا أن "انسحاب القوات الروسية هو أساس محادثات السلام".

ونوه شولتس بأن "الزيادة في الإنتاج الدفاعي في ألمانيا ستكون دائمة".
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