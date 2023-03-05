https://sputnikarabic.ae/20230305/صحيفة-كريستيانو-رونالدو-أرسل-طائرة-مساعدات-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-وتركيا-1074346087.html

صحيفة: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

صحيفة: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

كشفت صحيفة بريطانية عن موقف إنساني لنجم فريق "النصر" السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T13:35+0000

2023-03-05T13:35+0000

2023-03-05T14:33+0000

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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، أرسل رونالدو طائرة مليئة بالمساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية للكارثة التي خلفت ألوف القتلى والجرحى.وأشارت إلى أن موقف رونالدو سيشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة.وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف معتاد من النجم البرتغالي، حيث تبرع في وقت سابق بـ 83000 دولار (69000 جنيه إسترليني) تكاليف عملية جراحية في الرأس لأحد الأطفال.وتبرع كذلك بمبلغ 165000 دولار (137000 جنيه إسترليني) للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال.كما تبرع أيضا بمليون جنيه إسترليني إلى المستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال