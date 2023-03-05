https://sputnikarabic.ae/20230305/صحيفة-كريستيانو-رونالدو-أرسل-طائرة-مساعدات-لمنكوبي-الزلزال-في-سوريا-وتركيا-1074346087.html
صحيفة: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
صحيفة: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
كشفت صحيفة بريطانية عن موقف إنساني لنجم فريق "النصر" السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T13:35+0000
2023-03-05T13:35+0000
2023-03-05T14:33+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، أرسل رونالدو طائرة مليئة بالمساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية للكارثة التي خلفت ألوف القتلى والجرحى.وأشارت إلى أن موقف رونالدو سيشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة.وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف معتاد من النجم البرتغالي، حيث تبرع في وقت سابق بـ 83000 دولار (69000 جنيه إسترليني) تكاليف عملية جراحية في الرأس لأحد الأطفال.وتبرع كذلك بمبلغ 165000 دولار (137000 جنيه إسترليني) للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال.كما تبرع أيضا بمليون جنيه إسترليني إلى المستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230305/رونالدو-يرد-على-طفل-في-السعودية-أخبره-أن-ميسي-أفضل-منه-فيديو-1074340185.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
صحيفة: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
13:35 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة بريطانية عن موقف إنساني لنجم فريق "النصر" السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، أرسل رونالدو طائرة مليئة بالمساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا
، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية للكارثة التي خلفت ألوف القتلى والجرحى.
وأضافت أن النجم البرتغالي قام بدفع تكاليف الخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.
وأشارت إلى أن موقف رونالدو
سيشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن هذا الموقف معتاد من النجم البرتغالي، حيث تبرع في وقت سابق بـ 83000 دولار (69000 جنيه إسترليني) تكاليف عملية جراحية في الرأس لأحد الأطفال.
وتبرع كذلك بمبلغ 165000 دولار (137000 جنيه إسترليني) للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال.
كما تبرع أيضا بمليون جنيه إسترليني إلى المستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا
.