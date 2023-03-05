https://sputnikarabic.ae/20230305/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-وأنباء-عن-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1074361184.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية وأنباء عن انفجارات في العاصمة كييف

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية وأنباء عن انفجارات في العاصمة كييف

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في عدة مناطق أوكرانية، وكذلك العاصمة كييف. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T23:01+0000

2023-03-05T23:01+0000

2023-03-05T23:08+0000

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف، تشيركاسي، كيروفوغراد والعاصمة كييف والمناطق المحيطة بها.وفي وقت سابق من مساء الأحد، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي، وتشيرنيهيف.أمس السبت، انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الكهرباء انقطعت جزئيًا عن مدينة دنيبروبتروفسك.الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف, أخبار كييف, انفجارات, العالم