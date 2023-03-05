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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230305/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-وأنباء-عن-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1074361184.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية وأنباء عن انفجارات في العاصمة كييف
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية وأنباء عن انفجارات في العاصمة كييف
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في عدة مناطق أوكرانية، وكذلك العاصمة كييف. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T23:01+0000
2023-03-05T23:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
كييف
أخبار كييف
انفجارات
العالم
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف، تشيركاسي، كيروفوغراد والعاصمة كييف والمناطق المحيطة بها.وفي وقت سابق من مساء الأحد، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي، وتشيرنيهيف.أمس السبت، انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الكهرباء انقطعت جزئيًا عن مدينة دنيبروبتروفسك.الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230304/خبير-عسكري-كشف-منطقة-محصنة-جديدة-للجيش-الأوكراني-في-شمال-غرب-أرتيوموفسك-1074290238.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف, أخبار كييف, انفجارات, العالم
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, كييف, أخبار كييف, انفجارات, العالم

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية وأنباء عن انفجارات في العاصمة كييف

23:01 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 23:08 GMT 05.03.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، في عدة مناطق أوكرانية، وكذلك العاصمة كييف.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا، دنيبروبتروفسك، وخاركوف، تشيركاسي، كيروفوغراد والعاصمة كييف والمناطق المحيطة بها.
وفي وقت سابق من مساء الأحد، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي، وتشيرنيهيف.
وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف ودنيبروبيتروفسك.
أمس السبت، انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق تشيركاسي، بولتافا، سومي، كيروفوغراد، خاركوف، دنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن الكهرباء انقطعت جزئيًا عن مدينة دنيبروبتروفسك.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
خبير عسكري: كشف منطقة محصنة جديدة للجيش الأوكراني في شمال غرب أرتيوموفسك
أمس, 05:41 GMT
الشهر المنصرم، قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 مارس, 15:09 GMT
وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:33 GMT
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