https://sputnikarabic.ae/20230305/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-وصور-1074338385.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو وصور
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو وصور
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:53+0000
2023-03-05T09:53+0000
2023-03-05T09:53+0000
المسجد الأقصى
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية قد نشرت منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه بهدف تأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد.ونقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.ويذكر أنه يوم الخميس قبل الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نحو 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.وقامت الشرطة الإسرائيلية، في هذا اليوم، بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وأكدت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/حماس-المسجد-الأقصى-المبارك-في-خطر-1072547364.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو وصور
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اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية قد نشرت منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه بهدف تأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين
للمسجد.
ونقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.
وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
ويذكر أنه يوم الخميس قبل الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن نحو 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.
وقامت الشرطة الإسرائيلية، في هذا اليوم، بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وأكدت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى
، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.
ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات
من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.