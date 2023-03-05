https://sputnikarabic.ae/20230305/عضو-في-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-أهمية-استئناف-مشاريع-صندوق-أوبك-للتنمية-داخل-اليمن-1074331959.html
عضو في مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية استئناف مشاريع صندوق "أوبك" للتنمية داخل اليمن
عضو في مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية استئناف مشاريع صندوق "أوبك" للتنمية داخل اليمن
أكد عضو مجلس القيادة اليمني، عثمان مجلي، يوم أمس السبت، أهمية استئناف عمل صندوق "أوبك" للتنمية الدولية في اليمن والمساهمة في التخفيف من تداعيات الصراع الدائر... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T05:31+0000
2023-03-05T05:31+0000
2023-03-05T05:31+0000
العالم العربي
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وقال مجلي خلال لقائه مع مدير صندوق "أوبك" للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، في العاصمة القطرية الدوحة: "الحكومة اليمنية قامت بكثير من الإصلاحات التي تعزز موارد البلاد والنهوض بالمستوى المعيشي"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وأضاف عضو مجلس القيادة اليمني، أن "الحوثيين تعمدوا قصف المنشآت النفطية لحرمان الشعب اليمني من مصادر الدخل".وثمّن عثمان مجلي "دور صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والحرص على استئناف العمل في اليمن وتقديم الدعم في الأمن الغذائي واستمرار مشاريع المساعدات الإنسانية للتخفيف من آثار انقلاب الحوثيين"، على حد تعبيره.من جانبه، أعرب مدير صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عن "تقديره للظروف التي يمر بها اليمن منذ العام 2015 وتعثره في سداد المستحقات"، مؤكداً "استمرار الصندوق في تقديم الدعم الإنساني لليمن لتجاوز آثار الحرب".ويعاني اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230304/وزير-الإعلام-اليمني-أنصار-الله-تحاول-تغيير-التركيبة-السكانية-لصنعاء-1074326685.html
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العالم العربي
عضو في مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية استئناف مشاريع صندوق "أوبك" للتنمية داخل اليمن
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أكد عضو مجلس القيادة اليمني، عثمان مجلي، يوم أمس السبت، أهمية استئناف عمل صندوق "أوبك" للتنمية الدولية في اليمن والمساهمة في التخفيف من تداعيات الصراع الدائر في البلد منذ 8 أعوام.
وقال مجلي خلال لقائه مع مدير صندوق "أوبك" للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة، في العاصمة القطرية الدوحة: "الحكومة اليمنية قامت بكثير من الإصلاحات التي تعزز موارد البلاد والنهوض بالمستوى المعيشي"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ".
وأضاف عضو مجلس القيادة اليمني، أن "الحوثيين تعمدوا قصف المنشآت النفطية لحرمان الشعب اليمني من مصادر الدخل".
وثمّن عثمان مجلي "دور صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والحرص على استئناف العمل في اليمن وتقديم الدعم في الأمن الغذائي واستمرار مشاريع المساعدات الإنسانية للتخفيف من آثار انقلاب الحوثيين"، على حد تعبيره.
من جانبه، أعرب مدير صندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عن "تقديره للظروف التي يمر بها اليمن منذ العام 2015 وتعثره في سداد المستحقات"، مؤكداً "استمرار الصندوق في تقديم الدعم الإنساني لليمن لتجاوز آثار الحرب".
ويعاني اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب الأمم المتحدة.