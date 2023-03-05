https://sputnikarabic.ae/20230305/فاكهة-رائحتها-جحيم-تجبر-طائرة-تركية-على-العودة-إلى-إسطنبول-بعد-تحليقها--1074359412.html
فاكهة رائحتها "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة إلى إسطنبول بعد تحليقها
فاكهة رائحتها "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة إلى إسطنبول بعد تحليقها
اضطرت طائرة تركية، مساء اليوم الأحد، إلى العودة إلى مطار إسطنبول، بعد تحليقها تجاه إسبانيا بسبب رائحة فاكهة الدوريان. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T20:40+0000
2023-03-05T20:40+0000
2023-03-05T20:46+0000
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أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية: بأن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطرت للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة".إذ أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال التحليق، بحسب المصدر ذاته.وأوضحت الوكالة أن قبطان الطائرة قرر العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي، بعد أن كانت تحلق في الأجواء البلغارية، بعد ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة.وفور هبوط الطائرة، تبين بعد فحص قسم الشحن أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان"، وهي فاكهة إستوائية من جنوب شرقي آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, أخبار تركيا اليوم, الفاكهة
أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, أخبار تركيا اليوم, الفاكهة
فاكهة رائحتها "جحيم" تجبر طائرة تركية على العودة إلى إسطنبول بعد تحليقها
20:40 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 20:46 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
اضطرت طائرة تركية، مساء اليوم الأحد، إلى العودة إلى مطار إسطنبول، بعد تحليقها تجاه إسبانيا بسبب رائحة فاكهة الدوريان.
أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية: بأن "طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
اضطرت للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي بعد تحليقها نحو مدينة برشلونة الإسبانية بسبب رائحة كريهة ناجمة فاكهة "دوريان" الاستوائية الموجودة في الطائرة".
إذ أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال التحليق، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت الوكالة أن قبطان الطائرة قرر العودة إلى مطار إسطنبول
كإجراء احترازي، بعد أن كانت تحلق في الأجواء البلغارية، بعد ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة.
وفور هبوط الطائرة، تبين بعد فحص قسم الشحن أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة "دوريان"، وهي فاكهة إستوائية من جنوب شرقي آسيا يطلق على طعمها "الجنة" وعلى رائحتها "جحيم".