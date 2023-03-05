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https://sputnikarabic.ae/20230305/فولودين-واشنطن-تتحمل-أعباء-أقل-بكثير-من-الاتحاد-الأوروبي-لمساعدة-نظام-كييف-عسكريا-1074334383.html
فولودين: واشنطن تتحمل أعباء أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظام كييف عسكريا
فولودين: واشنطن تتحمل أعباء أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظام كييف عسكريا
أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة تتحمل تكاليف وأعباء أقل بكثير من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالصراع الأوكراني. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T07:26+0000
2023-03-05T07:26+0000
روسيا
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وقال فولودين: "لقد أظهرت واشنطن مرة أخرى أن المبدأ الرئيسي لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها، ولكن كما تبين تتكبد واشنطن تكاليف أقل بكثير من غيرها للحفاظ على نظام كييف وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عشرة بين الدول الداعمة لأوكرانيا خلال السنة الجديدة".وبحسب فولودين، تجبر واشنطن الدول الأوروبية على تمويل "نظام كييف على حساب رفاه مواطنيها"، مشيراً إلى أن إستونيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا والنرويج ورومانيا وقبرص تنفق المزيد بسبب ضغوطات واشنطن.وتابع فولودين بالقول: "تتحمل دول الاتحاد الأوروبي تكاليف إضافية بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التي أضرت باقتصاداتها من خلال الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة، يتصرف قادة الاتحاد الأوروبي بشكل يتعارض مع المصالح الوطنية على حساب المواطنين الأوروبيين".
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روسيا

فولودين: واشنطن تتحمل أعباء أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظام كييف عسكريا

07:26 GMT 05.03.2023
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورفياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)
فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
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أعلن رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة تتحمل تكاليف وأعباء أقل بكثير من الدول الأوروبية فيما يتعلق بالصراع الأوكراني.
وقال فولودين: "لقد أظهرت واشنطن مرة أخرى أن المبدأ الرئيسي لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها، ولكن كما تبين تتكبد واشنطن تكاليف أقل بكثير من غيرها للحفاظ على نظام كييف وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عشرة بين الدول الداعمة لأوكرانيا خلال السنة الجديدة".
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أمس, 08:42 GMT
وبحسب فولودين، تجبر واشنطن الدول الأوروبية على تمويل "نظام كييف على حساب رفاه مواطنيها"، مشيراً إلى أن إستونيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا والنرويج ورومانيا وقبرص تنفق المزيد بسبب ضغوطات واشنطن.
وتابع فولودين بالقول: "تتحمل دول الاتحاد الأوروبي تكاليف إضافية بسبب العقوبات المناهضة لروسيا التي أضرت باقتصاداتها من خلال الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة، يتصرف قادة الاتحاد الأوروبي بشكل يتعارض مع المصالح الوطنية على حساب المواطنين الأوروبيين".
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