https://sputnikarabic.ae/20230305/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-لا-يملك-أدلة-على-توريد-الصين-أسلحة-لروسيا-1074358156.html
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لا يملك أدلة على توريد الصين أسلحة لروسيا
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لا يملك أدلة على توريد الصين أسلحة لروسيا
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي أدلة على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة". 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T19:41+0000
2023-03-05T19:41+0000
2023-03-05T20:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس وكان السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أكد الخميس الماضي، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا.وقال كيلين في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230303/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يحذر-الصين-من-دعم-روسيا-1074285023.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, أخبار العالم الآن, العالم
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي لا يملك أدلة على توريد الصين أسلحة لروسيا
19:41 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 20:03 GMT 05.03.2023) تابعنا عبر
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، أن "الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي أدلة على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة".
موسكو - سبوتنيك
. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس
"في الوقت الحالي، ليس لدينا دليل على توريد بكين أسلحة إلى روسيا، لكن من الضروري مراقبة الأمر كل يوم".
وكان السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أكد الخميس الماضي، أن الصين لا تورد أسلحة لروسيا.
وقال كيلين في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "الصين تقول إنها لا تورد لنا أسلحة، ونحن ليس لدينا تأكيدات أننا نتلقى أسلحة من الصين. لدينا أسلحتنا الخاصة بكميات كافية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف
، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.