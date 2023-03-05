قطار يخرج عن القضبان في أوهايو الأمريكية في ثاني حادث خلال شهر... فيديو
© AP Photo / Gene J. Puskarخروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
خرج قطار عن قضبان السكة الحديدية في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.
وقالت شركة "نورفولك ساوثرن" المشغلة للقطار في بيان، إن 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة خرجت عن القضبان، أمس السبت، أثناء توجهه جنوبا بالقرب من مدينة سبرينغفيلد.
🚨#BREAKING: Hazmats crews are heading massive train derailment site with residence told to shelter in place— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 5, 2023
📌#Springfield | #Ohio
Currently A larger emergency response along with hazmat crews are underway to a massive train derailment in Springfield, Ohio where approximately… https://t.co/reKZVZdr6Q pic.twitter.com/Wupxv1oDo9
وأضافت أن القطار لم يكن يحمل أي مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى.
ولم يذكر البيان الأسباب التي أدت لخروج القطار عن مساره.
وفي السياق، أفادت السلطات المحلية بأن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.
BREAKING: Yet another Norfolk Southern train has just derailed in Ohio again.— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 5, 2023
Details:
- Derailment just took place in Springfield, Ohio.
- Large hazmat and emergency response en route
- Residents have been ordered to 'shelter in place' within 1,000 feet of derailment near Ohio… https://t.co/7FWAbpziPK pic.twitter.com/kYMV0lhpzm
وهذا هو الحادث الثاني خلال شهر تقريبا بعد خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في بداية فبراير/شباط الماضي في نفس الولاية، على بعد 290 كيلومترا شمال شرقي سبرينغفيلد.
وكان هذا القطار يحمل مادة "كلوريد الفاينيل"، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة، وإجلاء الالآف الأشخاص.