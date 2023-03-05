عربي
https://sputnikarabic.ae/20230305/قطار-يخرج-عن-القضبان-في-أوهايو-الأمريكية-في-ثاني-حادث-خلال-شهر-فيديو-1074337972.html
قطار يخرج عن القضبان في أوهايو الأمريكية في ثاني حادث خلال شهر... فيديو
قطار يخرج عن القضبان في أوهايو الأمريكية في ثاني حادث خلال شهر... فيديو
خرج قطار عن قضبان السكة الحديدية في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T09:51+0000
2023-03-05T09:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073114448_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8693dd8cbe3fe1fea5e4fe609a9e6db9.jpg
وقالت شركة "نورفولك ساوثرن" المشغلة للقطار في بيان، إن 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة خرجت عن القضبان، أمس السبت، أثناء توجهه جنوبا بالقرب من مدينة سبرينغفيلد.وأضافت أن القطار لم يكن يحمل أي مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى.ولم يذكر البيان الأسباب التي أدت لخروج القطار عن مساره.وفي السياق، أفادت السلطات المحلية بأن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.وهذا هو الحادث الثاني خلال شهر تقريبا بعد خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في بداية فبراير/شباط الماضي في نفس الولاية، على بعد 290 كيلومترا شمال شرقي سبرينغفيلد.وكان هذا القطار يحمل مادة "كلوريد الفاينيل"، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة، وإجلاء الالآف الأشخاص.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073114448_488:0:3219:2048_1920x0_80_0_0_0bd6595900af56bf4b959a670d06a65a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

قطار يخرج عن القضبان في أوهايو الأمريكية في ثاني حادث خلال شهر... فيديو

09:51 GMT 05.03.2023
© AP Photo / Gene J. Puskarخروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023
خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبرTelegram
خرج قطار عن قضبان السكة الحديدية في ولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ثاني حادث من نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.
وقالت شركة "نورفولك ساوثرن" المشغلة للقطار في بيان، إن 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة خرجت عن القضبان، أمس السبت، أثناء توجهه جنوبا بالقرب من مدينة سبرينغفيلد.
وأضافت أن القطار لم يكن يحمل أي مواد خطرة، ولم يصب أحد بأذى.
ولم يذكر البيان الأسباب التي أدت لخروج القطار عن مساره.
وفي السياق، أفادت السلطات المحلية بأن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.
وهذا هو الحادث الثاني خلال شهر تقريبا بعد خروج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في بداية فبراير/شباط الماضي في نفس الولاية، على بعد 290 كيلومترا شمال شرقي سبرينغفيلد.
وكان هذا القطار يحمل مادة "كلوريد الفاينيل"، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك، مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة، وإجلاء الالآف الأشخاص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала