https://sputnikarabic.ae/20230305/مباحثات-لبناء-مصنع-دبابات-ألمانية-في-أوكرانياإيران-مستعدة-للتوصل-لحلول-مع-العراق-بشأن-أزمة-المياه-1074351329.html

مباحثات لبناء مصنع دبابات ألمانية في أوكرانيا...إيران مستعدة للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه

مباحثات لبناء مصنع دبابات ألمانية في أوكرانيا...إيران مستعدة للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه

مباحثات لبناء مصنع دبابات ألمانية في أوكرانيا وروسيا تهدد بتدميره، بوتين يحيل إلى مجلس الدوما اتفاقية أمنية مع سوريا للتصديق عليها. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T15:46+0000

2023-03-05T15:46+0000

2023-03-05T15:52+0000

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مباحثات لإنشاء مصنع دبابات ألمانية في أوكرانيا، وتهديد روسي بقصفه ، بوتين يحيل إلى مجلس الدوما اتفاقية أمنية مع سوريا للتصديق عليها مباحثات لإنشاء مصنع دبابات ألمانية في أوكرانيا، وتهديد روسي بقصفه ، بوتين يحيل إلى مجلس الدوما اتفاقية أمنية مع سوريا للتصديق عليها

بيان لست دول أوروبية: قلقون إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورئيس حكومة الوحدة الليبية يعلن استعداده للتخلي عن منصبه في حال طرح القاعدة الدستورية لاستفتاء شعبي، والخارجية الإيرانية تعلن استعدادها للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه.مباحثات لإنشاء مصنع دبابات ألمانية في أوكرانيا... وتهديد روسي بقصفهتجري شركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة محادثات لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا. وقال رئيس الشركة أرمين بابيرجر إنه "يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا بكلفة تبلغ حوالي 200 مليون يورو، لإنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز بانثر سنوياً".وأضاف أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا المخطط خلال شهرين، موضحاً أن موقعاً مماثلاً يمكن حمايته من هجوم روسي بواسطة منظومة دفاع جوي.وهدد الرئيس الروسي السابق، نائب رئيس مجلس الأمن القومي حالياً دميتري ميدفيديف، في منشور عبر تليغرام، بأن يواجه افتتاح المصنع "بوابل من الصواريخ الروسية كاليبر وصواريخ أخرى".وأضاف ميدفديف إنه حتى لو قدّمت ألمانيا 300 دبابة من طراز (ليوبارد 2)، لن يكون ذلك كافياً".وأشار معربوني إلى أن هذا التطور مستغرب على الموقف الألماني من الأزمة، لافتا إلى أن الروابط الاقتصادية خاصة على صعيد الغاز بين ألمانيا وروسيا كانت من المفترض أن تحول دون اندفاع ألمانيا إلى الانخراط على هذا النحو، فألمانيا هي التي سيقع عليها الضرر أكثر من غيرها.بوتين يحيل إلى مجلس الدوما اتفاقية أمنية مع سوريا للتصديق عليهاأحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية إلى مجلس الدوما للتصديق عليها بشأن عمليات تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ الأحكام الموقعة بين روسيا وسوريا.ووفقا للاتفاقية، يجب أن يكون تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم وفقا لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص "يعاقب عليها جنائيا وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة".وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب.كما ورد في نص اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا، وسوف تساعد الاتفاقية على زيادة فعالية التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك توسيع التعاون في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.وأوضح أن الغرب نقل الإرهابيين من شمال سوريا إلى مناطق الأزمة في أوكرانيا، لذلك من الضروري عقد اتفاقيات أمنية بين الجانبين، لأن هذا الأمر يشكل عامل حماية من الإرهاب ودخول وخروج متطرفين، ولكي لا تكون هناك ممرات للإرهاب عبر الدولتين.بيان لست دول أوروبية: قلقون إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلةأعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الضفة الغربية، ودانت عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين.كما دانت، في بيان نشره موقع الخارجية الفرنسية، ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية الأخيرة التي قتلت مواطنين إسرائيليين"، مشيرة إلى أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي ظرف من الظروف.كما أدانت الدول الست بشدة العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات.وقالت في البيان: لا يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى أي شيء، باستثناء المزيد من العنف. يجب أن يواجه المسؤولون عن ذلك، المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية، كما يجب أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف".ودعا البيان جميع الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة بالتخفيف من حدة التصعيد بالأقوال والأفعال، وإعادة الهدوء، حتى تزدهر تلك الجهود. وإنجاح الاجتماع القادم في مصر".ويرى المصري أن الموقف الأوروبي يتقدم على صعيد إدانة الأعمال الإسرائيلية، خاصة وأنها تتعارض مع القيم الديمقراطية، بعد تشكيل حكومة من اليمين المتطرف والتي تسببت في إحراج للدول الغربية.رئيس حكومة الوحدة الليبية يعلن استعداده للتخلي عن منصبه في حال طرح القاعدة الدستورية لاستفتاء شعبيأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية.وقال الدبيبة إن "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي"، مؤكدا أن الليبيين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد.وأضاف: "أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات"، مشددا على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية.وأعلن الدبيبة رفضه تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد .وكان مجلس النواب الليبي أحال الشهر الفائت، التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة بعدما أقره في 7 فبراير، وهو ما اعتبره رئيس المجلس عقيلة صالح بمثابة قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليه لوضع القوانين وإجراء الانتخابات.وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بموافقة مجلسي النواب والدولة وإلا ستكون إضاعة للوقت فقط، موضحا أن سياسة الدبيبة تهدف إلى كسب ثقة الشارع، في ظل ظروف اقتصادية عصيبة.الخارجية الإيرانية تعلن استعدادها للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياهقال ممثل وزارة الخارجية الإيرانية في العراق، علي صالح بور، إن بلاده على استعداد للتوصل لحلول مع العراق بشأن أزمة المياه.وقال علي صالح بور، أثناء مشاركته حلقة نقاشية للملتقى الدولي الخاص بأزمة المياه في بغداد، إنه جاء للمساعدة في حل الأزمة المائية بين البلدين، والسعى لفهم التحديات بشكل أفضل".وأكد الدبلوماسي الإيراني أن "بلاده تسعى للعمل لحل مشاكل المياه من وجهة نظر غير سياسية والحفاظ على المصالح الإقليمية لكل من العراق وإيران".ولفت علي صالح بور، إلى أن" وضع التغيرات المناخية على مستوى المياه والهواء خطير للغاية، وعلى المسؤولين في البلدين الانتباه لذلك".من جهته، شدد وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، على وجوب إيجاد حلول مناسبة لأزمة المياه في بلاده مع الدول الإقليمية، مؤكدا أن "مثل هذه المؤتمرات الدولية توفر أرضية واسعة من الدراسات التي تحدد مشكلة المياه ووضع المعالجات المناسبة لها".وأشار الموسوي إلى أن العراق لم يستخدم أوراق الضغط التي يمتلكها تجاه إيران وتركيا لتحسين وضعه المائي، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني مع تركيا ورقة ضغط مهمة لم يحسن العراق توظيفها كذلك التبادل التجاري مع إيران لم تستخدم بشكل جيد.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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