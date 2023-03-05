https://sputnikarabic.ae/20230305/مدرب-نيولز-أولد-بويز-اتركوا-ميسي-يمنحنا-البهجة-أينما-كان-1074352868.html
مدرب نيولز أولد بويز: اتركوا ميسي يمنحنا البهجة أينما كان
مدرب نيولز أولد بويز: اتركوا ميسي يمنحنا البهجة أينما كان
علق مدرب فريق "نيولز أولد بويز"، الذي لعب فيه ميسي أثناء طفولته، على حادث تهديد ميسي وعائلته عندما حطم مسلحون متجرا مملوكا لأصهار ميسي في الأرجنتين. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T16:14+0000
2023-03-05T16:14+0000
2023-03-05T16:14+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
ليونيل ميسي
الأخبار
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ونقل موقع "غول" عن مدرب الفريق جابريل هاينتسه، قوله : "أشعر بخجل نوعا ما عند التحدث عن ميسي فهو الشخص الوحيد الذي يقرر ما إن كان سيعود أم لا، فلنمنحه كل ما يخص النادي ولا نكذب عليه".يذكر أن مسلحين كانوا قد تركوا، يوم الخميس، رسالة تهديد بالقتل لنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد أن فتحوا النار على محل سوبر ماركت مملوك لأصهاره، في مسقط رأسه مدينة روزاريو.ولم يُصب أحد في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، ولم يتضح سبب استهداف المهاجمين لميسي، أو للسوبر ماركت المملوك لأسرة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقالت الشرطة، إن رجلين على دراجة نارية أطلقوا ما لا يقل عن 12 طلقة على السوبر ماركت في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتركا رسالة على قطعة من الورق المقوى كتب عليها:
https://sputnikarabic.ae/20230302/هل-كافأ-ميسي-لاعبي-الأرجنتين-بهواتف-ذهبية-بعد-الفوز-بكأس-العالم-1074234608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, الأخبار
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, الأخبار
مدرب نيولز أولد بويز: اتركوا ميسي يمنحنا البهجة أينما كان
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علق مدرب فريق "نيولز أولد بويز"، الذي لعب فيه ميسي أثناء طفولته، على حادث تهديد ميسي وعائلته عندما حطم مسلحون متجرا مملوكا لأصهار ميسي في الأرجنتين.
ونقل موقع
"غول" عن مدرب الفريق جابريل هاينتسه، قوله : "أشعر بخجل نوعا ما عند التحدث عن ميسي فهو الشخص الوحيد الذي يقرر ما إن كان سيعود أم لا، فلنمنحه كل ما يخص النادي ولا نكذب عليه".
وتابع هاينتسه: "لا أحد مُجبر على المجيء للنادي، اتركوا ميسي وشأنه، اتركوه يمنحنا البهجة لنراه سعيدا أينما كان".
يذكر أن مسلحين كانوا قد تركوا، يوم الخميس، رسالة تهديد بالقتل
لنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد أن فتحوا النار على محل سوبر ماركت مملوك لأصهاره، في مسقط رأسه مدينة روزاريو.
ولم يُصب أحد في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، ولم يتضح سبب استهداف المهاجمين لميسي، أو للسوبر ماركت المملوك لأسرة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
وقالت الشرطة، إن رجلين على دراجة نارية أطلقوا ما لا يقل عن 12 طلقة على السوبر ماركت في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتركا رسالة على قطعة من الورق المقوى كتب عليها:
"ميسي، نحن في انتظارك، إن رئيس بلدية روزاريو، بابلو جافكين، هو أيضا تاجر مخدرات، لذلك هو لن يعتني بك".