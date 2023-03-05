عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230305/مدرب-نيولز-أولد-بويز-اتركوا-ميسي-يمنحنا-البهجة-أينما-كان-1074352868.html
مدرب نيولز أولد بويز: اتركوا ميسي يمنحنا البهجة أينما كان
مدرب نيولز أولد بويز: اتركوا ميسي يمنحنا البهجة أينما كان
علق مدرب فريق "نيولز أولد بويز"، الذي لعب فيه ميسي أثناء طفولته، على حادث تهديد ميسي وعائلته عندما حطم مسلحون متجرا مملوكا لأصهار ميسي في الأرجنتين. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T16:14+0000
2023-03-05T16:14+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
ليونيل ميسي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070587439_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_01f0c8c42b5e4b50f68d768d9eb64911.jpg
ونقل موقع "غول" عن مدرب الفريق جابريل هاينتسه، قوله : "أشعر بخجل نوعا ما عند التحدث عن ميسي فهو الشخص الوحيد الذي يقرر ما إن كان سيعود أم لا، فلنمنحه كل ما يخص النادي ولا نكذب عليه".يذكر أن مسلحين كانوا قد تركوا، يوم الخميس، رسالة تهديد بالقتل لنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد أن فتحوا النار على محل سوبر ماركت مملوك لأصهاره، في مسقط رأسه مدينة روزاريو.ولم يُصب أحد في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، ولم يتضح سبب استهداف المهاجمين لميسي، أو للسوبر ماركت المملوك لأسرة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وقالت الشرطة، إن رجلين على دراجة نارية أطلقوا ما لا يقل عن 12 طلقة على السوبر ماركت في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتركا رسالة على قطعة من الورق المقوى كتب عليها:
https://sputnikarabic.ae/20230302/هل-كافأ-ميسي-لاعبي-الأرجنتين-بهواتف-ذهبية-بعد-الفوز-بكأس-العالم-1074234608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1b/1070587439_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_19b7eb87d31997e5bd828a2de9621e60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, الأخبار
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, الأخبار

مدرب نيولز أولد بويز: اتركوا ميسي يمنحنا البهجة أينما كان

16:14 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
تابعنا عبرTelegram
علق مدرب فريق "نيولز أولد بويز"، الذي لعب فيه ميسي أثناء طفولته، على حادث تهديد ميسي وعائلته عندما حطم مسلحون متجرا مملوكا لأصهار ميسي في الأرجنتين.
ونقل موقع "غول" عن مدرب الفريق جابريل هاينتسه، قوله : "أشعر بخجل نوعا ما عند التحدث عن ميسي فهو الشخص الوحيد الذي يقرر ما إن كان سيعود أم لا، فلنمنحه كل ما يخص النادي ولا نكذب عليه".
وتابع هاينتسه: "لا أحد مُجبر على المجيء للنادي، اتركوا ميسي وشأنه، اتركوه يمنحنا البهجة لنراه سعيدا أينما كان".
يذكر أن مسلحين كانوا قد تركوا، يوم الخميس، رسالة تهديد بالقتل لنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد أن فتحوا النار على محل سوبر ماركت مملوك لأصهاره، في مسقط رأسه مدينة روزاريو.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
مجتمع
هل أهدى ميسي لاعبي الأرجنتين هواتف من الذهب بعد الفوز بكأس العالم؟
2 مارس, 15:26 GMT
ولم يُصب أحد في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، ولم يتضح سبب استهداف المهاجمين لميسي، أو للسوبر ماركت المملوك لأسرة زوجته، أنتونيلا روكوزو، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وقالت الشرطة، إن رجلين على دراجة نارية أطلقوا ما لا يقل عن 12 طلقة على السوبر ماركت في الساعات الأولى من صباح الخميس، وتركا رسالة على قطعة من الورق المقوى كتب عليها:
"ميسي، نحن في انتظارك، إن رئيس بلدية روزاريو، بابلو جافكين، هو أيضا تاجر مخدرات، لذلك هو لن يعتني بك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала