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https://sputnikarabic.ae/20230305/مستشار-الأمن-الكوري-الجنوبي-نخطط-لتحويل-التحالف-بين-سيئول-وواشنطن-إلى-تحالف-أقوى-1074333371.html
مستشار الأمن الكوري الجنوبي: نخطط لتحويل التحالف بين سيئول وواشنطن إلى تحالف أقوى
مستشار الأمن الكوري الجنوبي: نخطط لتحويل التحالف بين سيئول وواشنطن إلى تحالف أقوى
أكد مستشار الأمن الكوري الجنوبي، كيم سونغ هان، أن بلاده تخطط لتحويل التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف أقوى. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T06:40+0000
2023-03-05T06:40+0000
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ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن سونغ بدأ زيارة اليوم إلى واشنطن، تستغرق خمسة أيام، لتنسيق زيارة مزمعة للرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان المقبل.وقال سونغ: "أخطط للقاء نظيري مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ومسؤولي السياسة الخارجية والأمن الأمريكيين لمناقشة الطرق التفصيلية لتحويل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف أقوى في العمل".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد وقع في أغسطس/آب 2022 ، أمرًا تنفيذيًا لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 بقيمة 280 مليار دولار، والذي يتضمن أكثر من 52 مليار دولار من الإعانات لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في محاولة لمواجهة النفوذ التكنولوجي المتنامي للصين.طالع أيضا: اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, العالم

مستشار الأمن الكوري الجنوبي: نخطط لتحويل التحالف بين سيئول وواشنطن إلى تحالف أقوى

06:40 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIقمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022
قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أكد مستشار الأمن الكوري الجنوبي، كيم سونغ هان، أن بلاده تخطط لتحويل التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف أقوى.
ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن سونغ بدأ زيارة اليوم إلى واشنطن، تستغرق خمسة أيام، لتنسيق زيارة مزمعة للرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان المقبل.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
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وقال سونغ: "أخطط للقاء نظيري مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ومسؤولي السياسة الخارجية والأمن الأمريكيين لمناقشة الطرق التفصيلية لتحويل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف أقوى في العمل".

وأضاف المستشار أن الطرفين سيناقشان أيضًا قانون CHIPS والعلوم الأمريكي وقانون خفض التضخم، حيث تسببوا في مخاوف بين الشركات الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد وقع في أغسطس/آب 2022 ، أمرًا تنفيذيًا لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 بقيمة 280 مليار دولار، والذي يتضمن أكثر من 52 مليار دولار من الإعانات لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في محاولة لمواجهة النفوذ التكنولوجي المتنامي للصين.
طالع أيضا: اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
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