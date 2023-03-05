مستشار الأمن الكوري الجنوبي: نخطط لتحويل التحالف بين سيئول وواشنطن إلى تحالف أقوى
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIقمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
أكد مستشار الأمن الكوري الجنوبي، كيم سونغ هان، أن بلاده تخطط لتحويل التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحالف أقوى.
ووفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن سونغ بدأ زيارة اليوم إلى واشنطن، تستغرق خمسة أيام، لتنسيق زيارة مزمعة للرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان المقبل.
وقال سونغ: "أخطط للقاء نظيري مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ومسؤولي السياسة الخارجية والأمن الأمريكيين لمناقشة الطرق التفصيلية لتحويل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف أقوى في العمل".
وأضاف المستشار أن الطرفين سيناقشان أيضًا قانون CHIPS والعلوم الأمريكي وقانون خفض التضخم، حيث تسببوا في مخاوف بين الشركات الكورية الجنوبية.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد وقع في أغسطس/آب 2022 ، أمرًا تنفيذيًا لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 بقيمة 280 مليار دولار، والذي يتضمن أكثر من 52 مليار دولار من الإعانات لمصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في محاولة لمواجهة النفوذ التكنولوجي المتنامي للصين.