https://sputnikarabic.ae/20230305/مهمة-خطيرة-لنقل-شفرة-رياح-تزن-19-طنا-عبر-ممر-جبلي-ضيق-فيديو--1074340448.html
مهمة "خطيرة" لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا عبر ممر جبلي ضيق... فيديو
مهمة "خطيرة" لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا عبر ممر جبلي ضيق... فيديو
وثق مقطع فيديو، عملية نقل "خطيرة" نفذها سائق شاحنة في الصين لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا ويبلغ طولها 75 مترا عبر منحدر جبلي ضيق. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T11:35+0000
2023-03-05T11:35+0000
2023-03-05T11:35+0000
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وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "التلغراف"، ظهرت الشفرة تتمايل في مشهد يحبس الأنفاس، خلال عملية النقل خوفا من انزلاقها.كما ظهر أحد العمال المرافقين لرحلة نقل الشفرة يسير على قدميه خلف الشاحنة، ويبدو أنه كان يتيقن من قدرتها على مرور نقطة ملتوية ضيقة بالمنحدر الجبلي.ورغم أن عملية النقل لم تكن الأولى ولكنها اكتسبت زخما بترقب وصولها إلى وجهتها، لأن التل الجبلي كان شديد الانحدار، لدرجة جعل الشفرة تتأرجح وتتمايل مع الهواء على ارتفاع شاهق.وعادة ما تُنقل التوربينات الصينية عبر الطرق الجبلية الوعرة بمعدل شفرة كل أسبوعين.وتشكل طريقة النقل خطورة على العمال المرافقين للرحلة، سواء وسط مخاوف من تعرضهم للأمراض المتعلقة بالمرتفعات أو الظواهر الجوية المحتملة من عواصف وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة.يشار إلى أن الصين تبذل جهودا للوفاء بتعهداتها بزيادة مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, العالم, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, الصين, العالم, منوعات, الأخبار
مهمة "خطيرة" لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا عبر ممر جبلي ضيق... فيديو
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وثق مقطع فيديو، عملية نقل "خطيرة" نفذها سائق شاحنة في الصين لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا ويبلغ طولها 75 مترا عبر منحدر جبلي ضيق.
وفي الفيديو الذي نشرته
صحيفة "التلغراف"، ظهرت الشفرة تتمايل في مشهد يحبس الأنفاس، خلال عملية النقل خوفا من انزلاقها.
كما ظهر أحد العمال المرافقين لرحلة نقل الشفرة يسير على قدميه خلف الشاحنة، ويبدو أنه كان يتيقن من قدرتها على مرور نقطة ملتوية ضيقة بالمنحدر الجبلي.
ورغم أن عملية النقل لم تكن الأولى ولكنها اكتسبت زخما بترقب وصولها إلى وجهتها، لأن التل الجبلي كان شديد الانحدار، لدرجة جعل الشفرة تتأرجح وتتمايل مع الهواء على ارتفاع شاهق.
وعادة ما تُنقل التوربينات الصينية عبر الطرق الجبلية الوعرة بمعدل شفرة كل أسبوعين.
وتشكل طريقة النقل خطورة على العمال المرافقين للرحلة، سواء وسط مخاوف من تعرضهم للأمراض المتعلقة بالمرتفعات أو الظواهر الجوية المحتملة من عواصف وثلوج وانخفاض لدرجات الحرارة.
يشار إلى أن الصين
تبذل جهودا للوفاء بتعهداتها بزيادة مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.