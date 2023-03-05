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ناسا تعلن العثور على مركبة الفضاء الصينية بعد أشهر من "سباتها" على سطح المريخ
ناسا تعلن العثور على مركبة الفضاء الصينية بعد أشهر من "سباتها" على سطح المريخ
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا قالت إنها للمركبة الفضائية الصينية "زورونغ" على سطح المريخ، والتي لم تتحرك من مكانها منذ عدة أشهر. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T08:04+0000
2023-03-05T08:06+0000
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ووفقا لما نشرته "نيويورك تايمز"، فإن المركبة الفضائية الصينية، "زورونغ"، قد صعدت إلى المريخ في مايو/ أيار من العام قبل الماضي، في مهمة استكشافية بالتعاون مع "ناسا".ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "زورونغ" ومنذ هبوطها لم تتحرك، وأيضا "لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة".وعن سبب هذا أوضحت أن "زورونغ" "دخلت في حالة سبات في مايو 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".طالع أيضا: الصين تعلن نجاحها بهبوط مركبة فضاء على كوكب المريخ
https://sputnikarabic.ae/20210712/-المركبة-الفضائية-الصينية-زورونغ-تقطع-أكثر-من-410-أمتار-على-سطح-المريخ-1049543681.html
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ناسا, الصين, كوكب المريخ, العالم
ناسا, الصين, كوكب المريخ, العالم

ناسا تعلن العثور على مركبة الفضاء الصينية بعد أشهر من "سباتها" على سطح المريخ

08:04 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 05.03.2023)
© Photo / Public domain / NASAالصورة الشهيرة "الوجه" (The Face) - التقطتها المركبة الفضائية "فايكينغ 1"، وهي كانت أول مركبة فضائية أرسلت إلى المريخ كجزء من برنامج "فايكينغ" لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في 25 يوليو/ تموز 1976
الصورة الشهيرة الوجه (The Face) - التقطتها المركبة الفضائية فايكينغ 1، وهي كانت أول مركبة فضائية أرسلت إلى المريخ كجزء من برنامج فايكينغ لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في 25 يوليو/ تموز 1976 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© Photo / Public domain / NASA
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا قالت إنها للمركبة الفضائية الصينية "زورونغ" على سطح المريخ، والتي لم تتحرك من مكانها منذ عدة أشهر.
ووفقا لما نشرته "نيويورك تايمز"، فإن المركبة الفضائية الصينية، "زورونغ"، قد صعدت إلى المريخ في مايو/ أيار من العام قبل الماضي، في مهمة استكشافية بالتعاون مع "ناسا".
صورة سيلفي لمسبار الجوال الصيني زورونغ على سطح المريخ، ونشرتها وكالة الفضاء الصينية في 11 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2021
المركبة الفضائية الصينية "زورونغ" تقطع أكثر من 410 أمتار على سطح المريخ
12 يوليو 2021, 06:27 GMT
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "زورونغ" ومنذ هبوطها لم تتحرك، وأيضا "لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة".

وقالت: "المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح هذا الكوكب لدراسته، وقد أظهرت صورها أن المركبة الصينية لم تتحرك منذ سبتمبر/أيلول 2022 وحتى فبراير/شباط الماضي".

وعن سبب هذا أوضحت أن "زورونغ" "دخلت في حالة سبات في مايو 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".
طالع أيضا: الصين تعلن نجاحها بهبوط مركبة فضاء على كوكب المريخ
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