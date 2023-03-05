ناسا تعلن العثور على مركبة الفضاء الصينية بعد أشهر من "سباتها" على سطح المريخ
08:04 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 05.03.2023)
© Photo / Public domain / NASAالصورة الشهيرة "الوجه" (The Face) - التقطتها المركبة الفضائية "فايكينغ 1"، وهي كانت أول مركبة فضائية أرسلت إلى المريخ كجزء من برنامج "فايكينغ" لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في 25 يوليو/ تموز 1976
© Photo / Public domain / NASA
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا قالت إنها للمركبة الفضائية الصينية "زورونغ" على سطح المريخ، والتي لم تتحرك من مكانها منذ عدة أشهر.
ووفقا لما نشرته "نيويورك تايمز"، فإن المركبة الفضائية الصينية، "زورونغ"، قد صعدت إلى المريخ في مايو/ أيار من العام قبل الماضي، في مهمة استكشافية بالتعاون مع "ناسا".
12 يوليو 2021, 06:27 GMT
ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "زورونغ" ومنذ هبوطها لم تتحرك، وأيضا "لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة".
وقالت: "المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح هذا الكوكب لدراسته، وقد أظهرت صورها أن المركبة الصينية لم تتحرك منذ سبتمبر/أيلول 2022 وحتى فبراير/شباط الماضي".
وعن سبب هذا أوضحت أن "زورونغ" "دخلت في حالة سبات في مايو 2022، كما كان مخططا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".