https://sputnikarabic.ae/20230305/نتنياهو-يهاجم-غروسي-ويصف-تصريحاته-عن-النووي-الإيراني-بأنها-بلا-قيمة-1074344235.html
نتنياهو يهاجم غروسي ويصف تصريحاته عن النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"
نتنياهو يهاجم غروسي ويصف تصريحاته عن النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك بعدما وصف أي هجوم محتمل ضد منشآت إيران النووية بأنه "غير... 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T12:37+0000
2023-03-05T12:37+0000
2023-03-05T12:37+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال لقاء للحكومة قبل اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد.ووصف نتنياهو تصريحات غروسي بشأن الملف النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"، مؤكدًا أن نهج الدبلوماسية مع إيران "على وشك الموت".ولفت إلى أن غروسي شخص مسؤول أدلى بتصريحات غير مسؤولة.وتابع نتنياهو: "لا شيء يمنعنا من الدفاع عن بلادنا".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أعلن أمس السبت، أنه يتطلع إلى التعاون مع إيران للحصول على ضمانات بشأن برنامجها النووي.وحث غروسي إيران على أن تكون "واضحة وشفافة" فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا رفض الوكالة للهجمات على أي منشآت نووية في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230304/غروسي-يطالب-إيران-بالوضوح-والشفافية-في-الملف-النووي-ويؤكد-إدانته-لأي-هجوم-عسكري-ضد-المنشآت-النووية-1074294848.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
نتنياهو يهاجم غروسي ويصف تصريحاته عن النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك بعدما وصف أي هجوم محتمل ضد منشآت إيران النووية بأنه "غير قانوني".
وحسب صحيفة
"جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال لقاء للحكومة قبل اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد.
ووصف نتنياهو
تصريحات غروسي بشأن الملف النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"، مؤكدًا أن نهج الدبلوماسية مع إيران "على وشك الموت".
ولفت إلى أن غروسي شخص مسؤول أدلى بتصريحات غير مسؤولة.
وتابع نتنياهو: "لا شيء يمنعنا من الدفاع عن بلادنا".
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد أعلن أمس السبت، أنه يتطلع إلى التعاون مع إيران
للحصول على ضمانات بشأن برنامجها النووي.
وحث غروسي
إيران على أن تكون "واضحة وشفافة" فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا رفض الوكالة للهجمات على أي منشآت نووية في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.