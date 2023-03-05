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https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الدفاع-الأمريكي-لدى-وصوله-إلى-مطار-عمان-أتطلع-للتعاون-مع-الأردن-لتحقيق-مصالحنا-المشتركة-1074344616.html
أوستن لدى وصوله إلى مطار عمان: أتطلع للتعاون مع الأردن لتحقيق مصالحنا المشتركة
أوستن لدى وصوله إلى مطار عمان: أتطلع للتعاون مع الأردن لتحقيق مصالحنا المشتركة
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع لمزيد من التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، لتحقيق المصالح المشتركة. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T13:00+0000
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ووفق ما كتبه أوستن عبر حسابه في "تويتر"، قال: "أتطلع للتعاون مع الأردن بشأن المصالح المشتركة التي ستحقق نتائج إيجابية للبلدين".تصريحات أوستن جاءت لدى وصوله إلى مطار عمان الدولي، في زيارة للمملكة الأردنية، يستهل بها جولة له في منطقة الشرق الأوسط.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أعلنت الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.وقال المتحدث باسم "الدفاع الأمريكية"، بات رايدر، خلال إفادة صحفية: "سيغادر أوستن نهاية الأسبوع الحالي في زيارة تستغرق عدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل"، مضيفا أن "أوستن يتطلع إلى إجراء مناقشات مع قادة المنطقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بينها وبين أمريكا".طالع أيضا: ملك الأردن ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان علاقات الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

أوستن لدى وصوله إلى مطار عمان: أتطلع للتعاون مع الأردن لتحقيق مصالحنا المشتركة

13:00 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه يتطلع لمزيد من التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، لتحقيق المصالح المشتركة.
ووفق ما كتبه أوستن عبر حسابه في "تويتر"، قال: "أتطلع للتعاون مع الأردن بشأن المصالح المشتركة التي ستحقق نتائج إيجابية للبلدين".
تصريحات أوستن جاءت لدى وصوله إلى مطار عمان الدولي، في زيارة للمملكة الأردنية، يستهل بها جولة له في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف الوزير الأمريكي الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية بأنها "قوية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أعلنت الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم "الدفاع الأمريكية"، بات رايدر، خلال إفادة صحفية: "سيغادر أوستن نهاية الأسبوع الحالي في زيارة تستغرق عدة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأردن ومصر وإسرائيل"، مضيفا أن "أوستن يتطلع إلى إجراء مناقشات مع قادة المنطقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بينها وبين أمريكا".
طالع أيضا: ملك الأردن ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان علاقات الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة
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