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https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-المالية-الإسرائيلي-حديثي-عن-محو-بلدة-حوارة-الفلسطينية-كان-زلة-لسان-1074350801.html
وزير المالية الإسرائيلي: حديثي عن محو بلدة حوارة الفلسطينية كان "زلة لسان"
وزير المالية الإسرائيلي: حديثي عن محو بلدة حوارة الفلسطينية كان "زلة لسان"
تراجع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن تصريحاته حول "محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية"، ووصفها بأنها "زلة لسان". 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T15:21+0000
2023-03-05T15:23+0000
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وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن سموتريتش، قال إنه "أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة"، مشيرا إلى أن تصريحاته "خرجت وسط جيشان المشاعر".وأضاف أنه من "المشين أن يعتقد أي شخص أنه يقصد القضاء على حوارة بالفعل"، لكنه قال أيضا:من جانبه، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد تراجع الأخيرة عن تصريحاته المثيرة، قائلا: "من المهم لنا جميعًا أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب لخفض التصعيد".وقال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، الأربعاء الماضي،وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".كما أدانت كل من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من اقصى اليمين المتشدد.
https://sputnikarabic.ae/20230304/دعوة-للعنف-منظمة-التعاون-الإسلامي-تدين-تصريحات-الوزير-الإسرائيلي-سموتريتش-لمحو-قرية-فلسطينية-1074318287.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

وزير المالية الإسرائيلي: حديثي عن محو بلدة حوارة الفلسطينية كان "زلة لسان"

15:21 GMT 05.03.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 05.03.2023)
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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تراجع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن تصريحاته حول "محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية"، ووصفها بأنها "زلة لسان".
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن سموتريتش، قال إنه "أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة"، مشيرا إلى أن تصريحاته "خرجت وسط جيشان المشاعر".
وأضاف أنه من "المشين أن يعتقد أي شخص أنه يقصد القضاء على حوارة بالفعل"، لكنه قال أيضا:
"علينا أن نكون أكثر حدة، باتخاذ المزيد من المبادرات في هذه المعركة ضد الإرهاب، لأن الناس يُقتلون هنا".
من جانبه، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد تراجع الأخيرة عن تصريحاته المثيرة، قائلا: "من المهم لنا جميعًا أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب لخفض التصعيد".
وقال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، الأربعاء الماضي،
"أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
وكان سموتريتش يشير خلال حديثه في مؤتمر اقتصادي عقدته صحيفة "ذي ماركر" إلى الهجوم الذي شنه عشرات المستوطنين مساء الأحد الماضي على حوارة جنوب نابلس وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
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ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات".
وبحسب برايس، فإن هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".
كما أدانت كل من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من اقصى اليمين المتشدد.
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