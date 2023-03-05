https://sputnikarabic.ae/20230305/وفاة-الفنانة-المصرية-شريفة-فاضل-عن-عمر-ناهز-92-عاما-1074336544.html

وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز 92 عاما

وفاة الفنانة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز 92 عاما

أعلنت أسرة الفنانة المصرية، شريفة فاضل، عن وفاتها اليوم الأحد.‏ 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T08:29+0000

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وقد غيّب الموت شريفة فاضل عن عمر ناهز 92 عاما، وفقا لبوابة "الأهرام المصرية.ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحلة من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، بعد صلاة العصر، وأن يتم دفن جثمانها في مقابر الأسرة.وولدت شريفة فاضل، واسمها الحقيقي هو، فوقية محمود أحمد ندا، في العاصمة المصرية القاهرة، والتحقت بمعهد التمثيل، لكنها لم تستكمل دراستها فيه.ونالت فاضل شهرتها في المقام الأول كمطربة شعبية، قدمت العديد من الأغاني المرتبطة بمناسبات مثل، "تم البدر بدري" لشهر رمضان، و"أم البطل"، التي أدتها في سبعينيات القرن الماضي، بعد استشهاد نجلها في حرب الاستنزاف، والذي أنجبته من المخرج والمؤلف السيد بدير.وشهد مشوار شريفة فاضل الفني، تعاونها مع عدد من أبرز الملحنين المصريين، مثل بليغ حمدي، وسيد مكاوي، ومحمود الشريف، ومنير مراد، ومحمد الموجي، ورياض السنباطي.كما كان للراحلة عدة تجارب على شاشة السينما، منها أفلام مثل "سلطانة الطرب" من إخراج حسن الإمام، "وتل العقارب"، و"حارة السقايين"، و"إمرأة حائرة"، و"الحب والثمن".وأسست شريف فاضل واحدا من أشهر الملاهي الليلية في شارع الهرم بالقاهرة، وهو كازينو "الليل".

https://sputnikarabic.ae/20220922/وفاة-الفنان-المصري-هشام-سليم-عن-عمر-يناهز-64-عاما-1068082660.html

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