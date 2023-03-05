https://sputnikarabic.ae/20230305/يعود-لأكثر-من-قرن-وربع-القرن-محل-جزائري-يصبح-معلما-سياحيا-في-عاصمة-الضباب-فيديو-1074340917.html

يعود لأكثر من قرن وربع القرن... محل جزائري يصبح معلما سياحيا في عاصمة الضباب... فيديو

يعود لأكثر من قرن وربع القرن... محل جزائري يصبح معلما سياحيا في عاصمة الضباب... فيديو

يعد مقهى صغيرا، والذي يعرف "بمقهى الجزائر" في العاصمة البريطانية لندن، واحدا من الأيقونات السياحية في مدينة الضباب. 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T11:50+0000

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منوعات

محل

قهوة

لندن

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قصة المقهى تعود إلى 136 سنة مضت، حيث تم تأسيسه من قبل مهاجر جزائري عام 1887، ثم بيع لبلجيكي فإنجليزي، تزوجت ابنته من إيطالي، تدير ابنتاه المتجر اليوم.وبالرغم من تعدد الجنسيات التي أشرفت على إدارة "Algerian coffee stores "، والذي يجذب زبائن من جميع أنحاء العالم، إلا أنه بقي محافظا على نفس الاسم لثلاثة أجيال.وبحسب تقارير إخبارية، فإن المقهى لم يتغير فيه شيء منذ أن افتتحه الحاج حسن الجزائري الذي ترك بصمته لنحو قرن وربع القرن، والذي يبيع ما لا يقل عن 150 نوعا من القهوة والشاي.ويقال إن الحاج حسن هو صاحب فكرة التوصيل المنزلي في لندن وإنه كان حريصا على سمعة المحل التجارية، وقبلها كان حريصا على إبقاء الانتماء الجزائري له، فقد اشترط، كما يقال على الذين يشترونه ألا يغيروا اسمه ولا تخصصه.وقالت مالكة المحل الحالية: "نعرف القليل عن السيد حسن، إذ لم يترك معلومات عنه. ما نعرفه أن جدّي الإنجليزي اشترى المحل عام 1946 ثم اشتراه أبي الإيطالي في السبعينات واليوم أنا وأختي ندير المحل وقد وُلدنا في لندن".

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منوعات, محل, قهوة, لندن