https://sputnikarabic.ae/20230306/أذربيجان-مقتل-جنديين-في-اشتباك-مسلح-في-ناغورني-قره-باغ-1074362938.html
أذربيجان.. مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ
أذربيجان.. مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مقتل جنديين جراء اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T04:30+0000
2023-03-06T04:30+0000
2023-03-06T04:30+0000
العالم
ناغورني قره باغ
وزارة الدفاع الأذربيجانية
الجيش الأذربيجاني
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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باكو - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه "نتيجة لاستفزاز (مسلح) من جانب التشكيلات الأرمينية غير الشرعية في صباح يوم 5 مارس/آذار، قتل جنديان في الجيش الأذربيجاني، هما، عليبيلي شهريار رامز أوغلو، وحسينوف أشكين جميل أوغلو".من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أرمينية، أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قتلوا في الاشتباك المذكور.وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20230305/الدفاع-الأذربيجانية-قتلى-وجرحى-إثر-اشتباك-مع-قوات-أرمينية-في-ناغورني-قرة-باغ-1074343265.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ناغورني قره باغ, وزارة الدفاع الأذربيجانية, الجيش الأذربيجاني, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم, ناغورني قره باغ, وزارة الدفاع الأذربيجانية, الجيش الأذربيجاني, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان.. مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مقتل جنديين جراء اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ.
باكو - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه "نتيجة لاستفزاز (مسلح) من جانب التشكيلات الأرمينية غير الشرعية في صباح يوم 5 مارس/آذار، قتل جنديان في الجيش الأذربيجاني
، هما، عليبيلي شهريار رامز أوغلو، وحسينوف أشكين جميل أوغلو".
من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أرمينية، أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية
قتلوا في الاشتباك المذكور.
وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.