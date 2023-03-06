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https://sputnikarabic.ae/20230306/أذربيجان-مقتل-جنديين-في-اشتباك-مسلح-في-ناغورني-قره-باغ-1074362938.html
أذربيجان.. مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ
أذربيجان.. مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مقتل جنديين جراء اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T04:30+0000
2023-03-06T04:30+0000
العالم
ناغورني قره باغ
وزارة الدفاع الأذربيجانية
الجيش الأذربيجاني
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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باكو - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه "نتيجة لاستفزاز (مسلح) من جانب التشكيلات الأرمينية غير الشرعية في صباح يوم 5 مارس/آذار، قتل جنديان في الجيش الأذربيجاني، هما، عليبيلي شهريار رامز أوغلو، وحسينوف أشكين جميل أوغلو".من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أرمينية، أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قتلوا في الاشتباك المذكور.وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20230305/الدفاع-الأذربيجانية-قتلى-وجرحى-إثر-اشتباك-مع-قوات-أرمينية-في-ناغورني-قرة-باغ-1074343265.html
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العالم, ناغورني قره باغ, وزارة الدفاع الأذربيجانية, الجيش الأذربيجاني, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم, ناغورني قره باغ, وزارة الدفاع الأذربيجانية, الجيش الأذربيجاني, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

أذربيجان.. مقتل جنديين في اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ

04:30 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020
 عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مقتل جنديين جراء اشتباك مسلح في ناغورني قره باغ.
باكو - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه "نتيجة لاستفزاز (مسلح) من جانب التشكيلات الأرمينية غير الشرعية في صباح يوم 5 مارس/آذار، قتل جنديان في الجيش الأذربيجاني، هما، عليبيلي شهريار رامز أوغلو، وحسينوف أشكين جميل أوغلو".
من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أرمينية، أن ثلاثة عناصر من الشرطة الأرمينية قتلوا في الاشتباك المذكور.
قوات حفظ السلام الروسية في مدينة لاتشين في منطقة ناغورني قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
الدفاع الأذربيجانية: قتلى وجرحى إثر اشتباك مع قوات أرمينية في ناغورني قرة باغ
أمس, 12:24 GMT
وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
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