https://sputnikarabic.ae/20230306/أستراليا-تعلن-عدم-ارتياحها-لرعاية-السعودية-كأس-العالم-للسيدات-1074381377.html
أستراليا تعلن "عدم ارتياحها" لرعاية السعودية كأس العالم للسيدات
أستراليا تعلن "عدم ارتياحها" لرعاية السعودية كأس العالم للسيدات
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه "غير مرتاح" لتوقيع عقد رعاية مع هيئة السياحة السعودية لبطولة كأس العالم 2023 للسيدات، والمقرر أن تستضيفها... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:45+0000
2023-03-06T11:45+0000
2023-03-06T11:45+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي، جيمس جونسون، إنه استشار الحكومة والشركاء التجاريين وكان هناك إجماع ساحق بأن هذه الشراكة لا تتوافق مع رؤيتنا جميعا للبطولة".وأضاف جونسون أن "فيفا" لم يؤكد الشراكة مع السعودية، وبناءً على المشاورات التي أجريت، فإن موقف أستراليا الخاص ينص على عدم وجود ارتياح بوجود هذه الشراكة.يأتي ذلك بعدما طلبت كل من أستراليا ونيوزيلندا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توضيحا عاجلا بشأن رعاية الهيئة السعودية للسياحة للمسابقة.وتستضيف الدولتان نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، الذي أشار إلى أنه من المقرر أن يتم اختيار الهيئة ضمن رعاة البطولة.ومن المقرر أن تضم البطولة 32 دولة وتنطلق في الـ 20 من يوليو المقبل، بحسب الموقع الذي أوضح أن الاتحادين الأسترالي والنيوزيلندي للعبة ذكرا أنه لم يتم إبلاغهما بالاتفاق المزمع إبرامه.
https://sputnikarabic.ae/20230225/النصر-السعودي-يتصدر-الدوري-في-بلاده-بعد-هاتريك-رونالدو-1074005061.html
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سبوتنيك عربي
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رياضة, السعودية, أستراليا, منوعات, الأخبار
رياضة, السعودية, أستراليا, منوعات, الأخبار
أستراليا تعلن "عدم ارتياحها" لرعاية السعودية كأس العالم للسيدات
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أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه "غير مرتاح" لتوقيع عقد رعاية مع هيئة السياحة السعودية لبطولة كأس العالم 2023 للسيدات، والمقرر أن تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.
ونقلت شبكة
"سي إن إن" عن المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي، جيمس جونسون، إنه استشار الحكومة والشركاء التجاريين وكان هناك إجماع ساحق بأن هذه الشراكة لا تتوافق مع رؤيتنا جميعا للبطولة".
وأضاف جونسون أن "فيفا" لم يؤكد الشراكة مع السعودية، وبناءً على المشاورات التي أجريت، فإن موقف أستراليا الخاص ينص على عدم وجود ارتياح بوجود هذه الشراكة.
يأتي ذلك بعدما طلبت كل من أستراليا ونيوزيلندا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توضيحا عاجلا بشأن رعاية الهيئة السعودية للسياحة للمسابقة.
وتستضيف الدولتان نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات
2023، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، الذي أشار إلى أنه من المقرر أن يتم اختيار الهيئة ضمن رعاة البطولة.
ومن المقرر أن تضم البطولة 32 دولة وتنطلق في الـ 20 من يوليو المقبل، بحسب الموقع الذي أوضح أن الاتحادين الأسترالي والنيوزيلندي للعبة ذكرا أنه لم يتم إبلاغهما بالاتفاق المزمع إبرامه.