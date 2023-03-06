https://sputnikarabic.ae/20230306/إستونيا-الحزب-الإصلاحي-بزعامة-رئيسة-الوزراء-كايا-كالاس-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-1074362417.html
إستونيا.. الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس يفوز بالانتخابات البرلمانية
إستونيا.. الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس يفوز بالانتخابات البرلمانية
أعلنت مفوضية الانتخابات في إستونيا، أمس الأحد، فوز الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد . 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T02:43+0000
2023-03-06T02:43+0000
2023-03-06T02:43+0000
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أصغر رئيسة وزراء
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هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان للمفوضية، "وفقًا لآخر البيانات، حصل الحزب الإصلاحي (بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس) على 31.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، مما يضمن له 37 مقعدًا في البرلمان".بينما حل في المركز الثاني حزب "إكري" من أقصى اليمين، وحصل على 16 بالمئة من الأصوات، (17 مقعدًا)، وفي المركز الثالث حزب الوسط بحصوله على 14.8 بالمئة من أصوات الناخبين (16 مقعد)".بالإضافة إلى هذه الأحزاب، يضم البرلمان الجديد أيضًا الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطن و"إستونيا 200" (ليبرالي) .وكان حزب الإصلاح فاز في انتخابات عام 2019، ولكن تم إبعاده عن السلطة بعد أن شكلت ثلاثة أحزاب أصغر حكومة. وانهار هذا التحالف في عام 2021، مما سمح لكلاس بتشكيل تحالف وتولي المسؤولية، لتصبح أول رئيسة وزراء تحكم البلاد.يذكر أن التصويت جرى أمس الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20230224/رئيسة-وزراء-إستونيا-تكشف-موعد-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1073959643.html
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الانتخابات البرلمانبة, دول البلطيق, العالم, أخبار العالم الآن, أصغر رئيسة وزراء
الانتخابات البرلمانبة, دول البلطيق, العالم, أخبار العالم الآن, أصغر رئيسة وزراء
إستونيا.. الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس يفوز بالانتخابات البرلمانية
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أعلنت مفوضية الانتخابات في إستونيا، أمس الأحد، فوز الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد .
هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان للمفوضية، "وفقًا لآخر البيانات، حصل الحزب الإصلاحي (بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس
) على 31.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، مما يضمن له 37 مقعدًا في البرلمان".
بينما حل في المركز الثاني حزب "إكري" من أقصى اليمين، وحصل على 16 بالمئة من الأصوات، (17 مقعدًا)، وفي المركز الثالث حزب الوسط بحصوله على 14.8 بالمئة من أصوات الناخبين (16 مقعد)".
بالإضافة إلى هذه الأحزاب، يضم البرلمان الجديد أيضًا الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطن و"إستونيا 200" (ليبرالي) .
وكان حزب الإصلاح فاز في انتخابات عام 2019، ولكن تم إبعاده عن السلطة بعد أن شكلت ثلاثة أحزاب أصغر حكومة
. وانهار هذا التحالف في عام 2021، مما سمح لكلاس بتشكيل تحالف وتولي المسؤولية، لتصبح أول رئيسة وزراء تحكم البلاد.
يذكر أن التصويت جرى أمس الأحد.