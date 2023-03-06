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https://sputnikarabic.ae/20230306/إعلام-طيارون-أوكرانيون-في-أمريكا-للتدرب-على-مقاتلات-إف-16-1074365139.html
إعلام: طيارون أوكرانيون في أمريكا للتدرب على مقاتلات "إف-16"
إعلام: طيارون أوكرانيون في أمريكا للتدرب على مقاتلات "إف-16"
كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعمل مع طيارين أوكرانيين على تحديد المدة التي سوف يستغرقها تدريبهم على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "F-16". 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:32+0000
2023-03-06T07:32+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هؤلاء الطيارين متواجدون حاليا في الولايات المتحدة.وحاليا، يوجد طياران أوكرانيان في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.ومن المقرر أن يتم اختبار مهارات الطيارين في أجهزة محاكاة الطيران لمعرفة الوقت الذي سيحتاجانه لتعلم قيادة طائرات عسكرية أمريكية مختلفة، بما في ذلك طائرات "F-16".وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الطيارين الأوكرانيين كانا متواجدين في توكسون بولاية أريزونا، بغرض "حدث تعريف"، وصفه بأنه "نشاط روتيني كجزء من حوارنا العسكري مع أوكرانيا".وأوضح المسؤول الأمريكي أنه لا توجد تحديثات من أجل تقديمها بخصوص طائرات "F-16" إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه لا توجد خطط فورية لزيادة عدد الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة.يذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن عددا من المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات "إف-16"، أو تسمح للدول التي تمتلكها بإعادة تصديرها إلى كييف، في حال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة أطول.كما أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع مناقشات حول إمكانية تسليم طائرات عسكرية إلى كييف.ولكنه أكد، في الوقت نفسه، أن أولوية دول الناتو تظل في هذه المرحلة هي توفير المعدات العسكرية التي وعدوا بها بالفعل، بما في ذلك المركبات المدرعة والذخيرة وقطع الغيار والوقود.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230224/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-أوكرانيا-لا-تحتاج-إلى-مقاتلات-1073952106.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

إعلام: طيارون أوكرانيون في أمريكا للتدرب على مقاتلات "إف-16"

07:32 GMT 06.03.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعمل مع طيارين أوكرانيين على تحديد المدة التي سوف يستغرقها تدريبهم على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "F-16".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هؤلاء الطيارين متواجدون حاليا في الولايات المتحدة.
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وحاليا، يوجد طياران أوكرانيان في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يتم اختبار مهارات الطيارين في أجهزة محاكاة الطيران لمعرفة الوقت الذي سيحتاجانه لتعلم قيادة طائرات عسكرية أمريكية مختلفة، بما في ذلك طائرات "F-16".
وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الطيارين الأوكرانيين كانا متواجدين في توكسون بولاية أريزونا، بغرض "حدث تعريف"، وصفه بأنه "نشاط روتيني كجزء من حوارنا العسكري مع أوكرانيا".
وأوضح المسؤول الأمريكي أنه لا توجد تحديثات من أجل تقديمها بخصوص طائرات "F-16" إلى أوكرانيا، مؤكدا أنه لا توجد خطط فورية لزيادة عدد الطيارين الأوكرانيين في الولايات المتحدة.
يذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن عددا من المسؤولين الأمريكيين يتوقعون أن تمد الولايات المتحدة أوكرانيا بطائرات "إف-16"، أو تسمح للدول التي تمتلكها بإعادة تصديرها إلى كييف، في حال استمرار الصراع في أوكرانيا لفترة أطول.
كما أشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع مناقشات حول إمكانية تسليم طائرات عسكرية إلى كييف.
ولكنه أكد، في الوقت نفسه، أن أولوية دول الناتو تظل في هذه المرحلة هي توفير المعدات العسكرية التي وعدوا بها بالفعل، بما في ذلك المركبات المدرعة والذخيرة وقطع الغيار والوقود.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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