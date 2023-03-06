https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-تعتزم-إطلاق-قمرين-صناعيين-في-ديسمبر-المقبل-بمساعدة-روسية-1074385290.html

إيران تعتزم إطلاق قمرين صناعيين في ديسمبر المقبل بمساعدة روسية

إيران تعتزم إطلاق قمرين صناعيين في ديسمبر المقبل بمساعدة روسية

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها ستطلق قمرين صناعيين من إنتاجها الخاص إلى المدار، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بالتعاون مع روسيا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T13:02+0000

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طهران- سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية: "اتحاد شركات التكنولوجيا الفائقة في إيران، تمكن من بناء القمرين الصناعيين كوسار وهدهد. وفي ديسمبر 2023، وبالتعاون مع روسيا، سيتم إطلاقهما إلى المدار على ارتفاع 500 كيلومتر".ووقعت طهران مذكرة تفاهم مع موسكو، في ديسمبر الماضي، حول تطوير التعاون في مجال الفضاء.ووفقا للمذكرة، سيطور الطرفان التعاون في مجال التصميم المشترك، وبناء أقمار الاستشعار والاتصالات السلكية واللاسلكية.وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية نقاطا، حول تطوير البنية التحتية اللازمة لبناء الأقمار الصناعية؛ وعقد دورات تدريبية مشتركة في مجال الفضاء.وبدأت إيران برنامجها الفضائي، في عام 2004، وهي اليوم واحدة من دول قليلة في العالم تنتج أقمارا صناعية.كما أن إيران، إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، تعد واحدة من 24 دولة مؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، التي أنشئت عام 1959.في عام 2017، تم افتتاح مركز الإمام الخميني للفضاء في إيران، لحل مشاكل صناعة الطيران الوطنية.والمركز قادر على إعداد وإطلاق وتتبع تحليق المركبات الفضائية، في مدار أرضي منخفض.

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