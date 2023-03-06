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https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-تعلن-تعرض-أكثر-من-5000-طالب-وطالبة-لهجمات-التسميم-ورئيسي-يوجه-بتشكيل-فريق-تحقيق-1074397027.html
إيران تعلن تعرض أكثر من 5000 طالب وطالبة لهجمات التسميم... ورئيسي يوجه بتشكيل فريق تحقيق
إيران تعلن تعرض أكثر من 5000 طالب وطالبة لهجمات التسميم... ورئيسي يوجه بتشكيل فريق تحقيق
أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم المدارس، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T16:39+0000
2023-03-06T16:39+0000
إيران
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو اللجنة محمد حسين آصفري، إن "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف عن طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".من جهته، أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، "بتشكيل فريق تحقيق وتقييم حول أحداث التسمم في المدارس.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "هذا الفريق يضم إلى جانب أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي، عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وذلك من أجل التعاطي مع الحالات المحتملة".وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب في وقت سابق اليوم، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد.وقال خامنئي على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230303/عبد-اللهيان-تدخل-الغرب-في-قضية-تسمم-طالبات-المدارس-استمرار-للحرب-الهجينة-ضد-إيران-1074268222.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تعلن تعرض أكثر من 5000 طالب وطالبة لهجمات التسميم... ورئيسي يوجه بتشكيل فريق تحقيق

16:39 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Khaled Ziadأطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022
أطفال يمنيون يحضرون دروسًا في مدرسة مؤقتة مع بدء العام الدراسي الجديد في محافظة الحديدة الغربية التي مزقتها الحرب، في 12 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Khaled Ziad
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أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية تسمم المدارس، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو اللجنة محمد حسين آصفري، إن "الأجهزة المعنية أجرت العديد من الفحوصات وأخذت جملة من العينات للكشف عن طبيعة وأسباب هذا التسمم، لكن لم يتم الحصول على إجابات واضحة حتى الآن".
من جهته، أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، "بتشكيل فريق تحقيق وتقييم حول أحداث التسمم في المدارس.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "هذا الفريق يضم إلى جانب أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي، عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وذلك من أجل التعاطي مع الحالات المحتملة".
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب في وقت سابق اليوم، السلطات بمتابعة قضية تسمم الطالبات في البلاد.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
عبد اللهيان: تدخل الغرب في قضية تسمم طالبات المدارس استمرار للحرب الهجينة ضد إيران
3 مارس, 13:45 GMT
وقال خامنئي على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة إن على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب، "لأن هذه جريمة كبيرة ولا تغتفر"، مشددا على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، في حال ثبت تسمم الطلاب، قائلا "لن يكون هناك عفو عن هؤلاء".
وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
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