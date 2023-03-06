https://sputnikarabic.ae/20230306/إيران-عقد-اجتماع-مع-الكويت-قريبا-بشأن-تحديد-الحدود-البحرية-بين-البلدين-1074385677.html

إيران: عقد اجتماع مع الكويت قريبا بشأن تحديد الحدود البحرية بين البلدين

إيران: عقد اجتماع مع الكويت قريبا بشأن تحديد الحدود البحرية بين البلدين

قال السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، إنه سيتم عقد اجتماع لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، في العاصمة الإيرانية طهران، في المستقبل القريب. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T13:10+0000

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وأدلى إيراني بهذه التصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أمس الأحد، بعد اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الكويتي، منصور العتيبي.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الأحد، أن العتيبي استقبل السفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، وبحثا سويا علاقات التعاون بين بلديهما، وسبل تطويرها في المجالات كافة.وفي أغسطس/ آب 2022، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن "السفير الكويتي الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، قدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في إيران".وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن "بدر عبد الله المنيخ، سفير دولة الكويت الجديد لدى طهران، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيرا لبلاده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".الجدير بالذكر، أن تعيين الكويت سفيرها الجديد يأتي بعد أكثر من ست سنوات من استدعاء كبير مبعوثيها إلى طهران، تضامنا مع السعودية بعد أن قطعت العلاقات مع إيران في 2016.

https://sputnikarabic.ae/20220823/بعد-الإمارات-والكويت-ما-دلالات-التقارب-الخليجي-مع-إيران-وسر-التوقيت-1066777246.html

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