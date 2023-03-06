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https://sputnikarabic.ae/20230306/اختطاف-4-أمريكيين-بالمكسيك-وواشنطن-تعلن-عن-مكافأة-لمن-يساعد-في-إنقاذهم-1074382919.html
اختطاف 4 أمريكيين بالمكسيك.. وواشنطن تعلن عن مكافأة لمن يساعد في إنقاذهم
اختطاف 4 أمريكيين بالمكسيك.. وواشنطن تعلن عن مكافأة لمن يساعد في إنقاذهم
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية أن 4 مواطنين أمريكيين اختطفوا من قبل مسلحين بعد أن عبروا بسيارتهم الحدود الأمريكية إلى شمال شرقي المكسيك. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T12:13+0000
2023-03-06T12:13+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية، يوم الأحد، ونشرته السفارة الأمريكية في المكسيك، بحسب "فرانس برس".وقال البيان إن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.وأضاف مكتب التحقيقات: "بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك. أطلق مسلحون النار على الركاب. وضع الأمريكيون الأربعة في مركبة وقام مسلحون بنقلهم من مكان الحادث".وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.وتعد الطرق السريعة في ولاية تاماوليباس، ضمن أخطر المناطق في المكسيك بسبب التهديد بالخطف والابتزاز التي تقوم به العصابات الإجرامية.ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قيمتها 50 ألف جنيه لمن يساعد في إنقاذ الضحايا واعتقال المشتبه بهم. وقال مكتب التحقيقات إن السلطات الأمريكية والمكسيكية تحقق في الحادث.
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الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

اختطاف 4 أمريكيين بالمكسيك.. وواشنطن تعلن عن مكافأة لمن يساعد في إنقاذهم

12:13 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / OCTAVIO JONESعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي
عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / OCTAVIO JONES
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية أن 4 مواطنين أمريكيين اختطفوا من قبل مسلحين بعد أن عبروا بسيارتهم الحدود الأمريكية إلى شمال شرقي المكسيك.
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالية، يوم الأحد، ونشرته السفارة الأمريكية في المكسيك، بحسب "فرانس برس".
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وقال البيان إن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.
وأضاف مكتب التحقيقات: "بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك. أطلق مسلحون النار على الركاب. وضع الأمريكيون الأربعة في مركبة وقام مسلحون بنقلهم من مكان الحادث".
وتعاني ماتاموروس الواقعة على امتداد الحدود الأمريكية من أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.
وتعد الطرق السريعة في ولاية تاماوليباس، ضمن أخطر المناطق في المكسيك بسبب التهديد بالخطف والابتزاز التي تقوم به العصابات الإجرامية.
ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قيمتها 50 ألف جنيه لمن يساعد في إنقاذ الضحايا واعتقال المشتبه بهم. وقال مكتب التحقيقات إن السلطات الأمريكية والمكسيكية تحقق في الحادث.
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