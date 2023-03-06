https://sputnikarabic.ae/20230306/اكتشاف-بكتيريا-قد-تكون-مسؤولة-عن-تجاعيد-الوجه-1074387635.html
اكتشاف بكتيريا قد تكون مسؤولة عن تجاعيد الوجه
اكتشاف بكتيريا قد تكون مسؤولة عن تجاعيد الوجه
توصل فريق بحثي إلى أن أحد أنواع البكتيريا يمكنها أن تكون مسؤولة عن خفض نسبة الكولاجين في الوجه وهو ما يعتبر سببا رئيسيا لظهور التجاعيد. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:46+0000
2023-03-06T13:46+0000
2023-03-06T13:46+0000
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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن دراسة نُشرت في الدورية العلمية "Bioxriv"، كشفت عن أن ميكروبيوم الجلد، (وهو مجموعة الفطريات والبكتيريا والفيروسات والعث الموجودة على جلدنا) يحتوي على بكتيريا تلعب دورا في ظهور التجاعيد.وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد تجارب شملت 51 امرأة في باريس، نصفهن تتراوح أعمارهن بين 20 و26 عاما، والنصف الآخر بين 54 و60 عاما.حلل العلماء ميكروبيوم وجوه المشاركات بأخذ بعض العينات من الخدين لتحديد الكائنات الحية الدقيقة المختلفة التي تعيش على وجوههن، وأخذ الباحثون أيضا في الاعتبار عوامل أخرى لشيخوخة الجلد، بما في ذلك كمية ونوعية الكولاجين، وهو بروتين يمنح الجلد مرونة ويقلل من آثار تقدم العمر.كشفت التجربة عن تراكيب ميكروبيوم مختلفة لدى النساء، تم العثور على ثلاثة أنواع رئيسية من البكتيريا على جلد جميع النساء بينما كان النوع الأول أكثر وفرة لدى النساء الأصغر سنا، فيما كان النوعان الآخران شائعين في البشرة الأكبر عمرا.يشار إلى أن الباحثين لم يجزموا بوجود علاقة بين تلك البكتيريا وانخفاض نسبة الكولاجين في الجلد، لذلك أوضحوا أن ما تم اكتشافه يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب.
https://sputnikarabic.ae/20210827/أطعمة-ينصح-بتجنبها-للحصول-على-بشرة-شابة-بلا-تجاعيد-1049951337.html
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علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
اكتشاف بكتيريا قد تكون مسؤولة عن تجاعيد الوجه
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توصل فريق بحثي إلى أن أحد أنواع البكتيريا يمكنها أن تكون مسؤولة عن خفض نسبة الكولاجين في الوجه وهو ما يعتبر سببا رئيسيا لظهور التجاعيد.
وقالت مجلة
"فوكاس" الإيطالية إن دراسة نُشرت في الدورية العلمية "Bioxriv"، كشفت عن أن ميكروبيوم الجلد، (وهو مجموعة الفطريات والبكتيريا والفيروسات والعث الموجودة على جلدنا) يحتوي على بكتيريا تلعب دورا في ظهور التجاعيد.
وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد تجارب شملت 51 امرأة في باريس، نصفهن تتراوح أعمارهن بين 20 و26 عاما، والنصف الآخر بين 54 و60 عاما.
حلل العلماء ميكروبيوم وجوه المشاركات بأخذ بعض العينات من الخدين لتحديد الكائنات الحية الدقيقة المختلفة التي تعيش على وجوههن، وأخذ الباحثون أيضا في الاعتبار عوامل أخرى لشيخوخة الجلد، بما في ذلك كمية ونوعية الكولاجين
، وهو بروتين يمنح الجلد مرونة ويقلل من آثار تقدم العمر.
كشفت التجربة عن تراكيب ميكروبيوم مختلفة لدى النساء، تم العثور على ثلاثة أنواع رئيسية من البكتيريا على جلد جميع النساء بينما كان النوع الأول أكثر وفرة لدى النساء الأصغر سنا، فيما كان النوعان الآخران شائعين في البشرة الأكبر عمرا.
يشار إلى أن الباحثين لم يجزموا بوجود علاقة بين تلك البكتيريا وانخفاض نسبة الكولاجين في الجلد، لذلك أوضحوا أن ما تم اكتشافه يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب.