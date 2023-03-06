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الاقتصاد بوابة العراق للعودة إلى موقعه في المشهد العربي

الاقتصاد بوابة العراق للعودة إلى موقعه في المشهد العربي

عاد إلى بغداد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني حاملا توقيعات القاهرة على 21 اتفاقية تهدف إلى تعزيز آليات التعاون الثلاثي بين بلاده ومصر والأردن. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T13:45+0000

2023-03-06T13:45+0000

2023-03-06T13:45+0000

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6-3 Messaha الاقتصاد بوابة العراق للعودة لموقعة في المشهد العربي

الزيارة، التي حملت طابعا اقتصاديا، تضمنت تفعيل اتفاقية "النفط مقابل الإعمار" بمشاركة القاهرة في إعادة تأهيل عدد من المدن والبنى التحتية بالعراق، فضلا عن ملف الربط الكهربائي بين الدول الثلاثة.وينظر رئيس وزراء العراق إلى مصر ودورها من منظور ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مع دخول الشركات المصرية بقوة في إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق، والمساهمة في أعمال الإنشاءات والتعمير والإسكان، كما يسعى السوداني لمشاركة الشركات المصرية في إعادة تأهيل المصافي العراقية، وخطوط نقل البترول، و بناء محطات طاقة كهربائية بما لديها من خبرات طويلة في هذا المجال.يذكر أن التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفع بنسة 14 بالمئة عن العام الماضي ليقترب من 148 مليون دولار.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الشؤون العراقية، كفاح محمود، إن "العامل الاقتصاي هو الأكثر أهمية في كثير من العلاقات الدولية، والعراق بالذات خاض حروبا كلفته الكثير وأفقدته فرص التقدم بما حباه الله من ثروات، وتتجه الحكومة اليوم بجدية إلى الابتعاد عن ثقافة الحروب والصراعات، خاصة بعد تدمير داعش لمدن عراقية وبعد تحرير هذه المدن من الإرهاب، ويتوجه الآن إلى الفضاء العربي بعدما كان مغلقا على إيران".وأوضح الخبير أن "العراق يصدر 4.5 مليون برميل نفط يوميا، ومصر مستورد للطاقة لهذا يمكن أن يستخدم العراق ورقة النفط ويتجاوز الأزمة خلال سنوات قليلة، وهذا الاتفاق الأخير ربما يمثل بداية خارطة طريق جديدة ليس في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط عموما".وأكد الخبير أن "الشراكة مع العراق ذات طبيعة استراتيجية على المدى الطويل وستؤدي إلى زيادة القدرات للشركات الاستثمارية، والتشغيل للعمالة المصرية، ورفع الطلب على المنتجات المصرية، وهو ما سيترتب عليه آثار وإن كانت ليست سريعة لكنها ستكون مفيدة على المدى الطويل وستؤدي إلى تحسين قدرات المجتمعات زيادة مستويات الدخلي بما يترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الامنية والاجتماعية".واعتبر أن "من شأن الربط الكهربائي بين البلدين زيادة الشراكة والعلاقات الاقتصادية، وهو ربط لنشاط استثماري إلا أن له أبعاد أخرى منها زيادة القدارت التشغيلية والتصنيعية ما يؤدي إلى تعزيز التعاون".وعن العلاقات التجارية بين البلدين أوضح د. عبد الرحمن المشهداني أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية أن "الحكومة الحالية تستفيد من الاقتصاد كحلقة مهمة للعودة إلى الحضن العربي، وفي هذا السياق أجرت زيارات للخليج والأردن ومصر، واضعة بين أولوياتها الربط الكهربائي".وأكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية د. حسن المومني أن "هناك تواصل واشتباك دبلوماسي مكثف مؤخرا بين مصر والعراق، والبلدان لهما علاقات استراتيجية متنامية، وهناك أيضا تعاون استراتيجي ثلاثي بين العراق ومصر والأردن، وتهدف زيارة السوداني لمصر، كدولة وازنة في الإقليم ولديها إمكانيات بشرية وفنية، إلى تفعيل هذه الشراكة".وأشار إلى أن "العراق يحاول حاليا استعادة دوره السياسي في العالم، وهو بحاجة إلى الدعم الذي تقدمه مصر وإلى شبكة العلاقات الدولية للدول الاقليمية، وهذه الاتفاقات الأخيرة تهدف إلى خلق عملية تكاملية وتعاون اقليمي مهم، خاصة في ظل الأزمات الدولية التي تضرب العالم، ووسط التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والأزمات التي تواجه العراق داخليا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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