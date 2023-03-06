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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/البرلمان-الأوكراني-بصدد-بحث-مشروع-قانون-لمصادرة-السيارات-من-السائقين-المخمورين-لصالح-الجيش-1074390517.html
البرلمان الأوكراني بصدد بحث مشروع قانون لمصادرة السيارات من السائقين المخمورين لصالح الجيش
البرلمان الأوكراني بصدد بحث مشروع قانون لمصادرة السيارات من السائقين المخمورين لصالح الجيش
اقترح نواب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الإثنين، بحث مشروع قانون يشمل مصادرة سيارات ضبط سائقوها وهم مخمورون، وتسليمها للجيش. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:20+0000
2023-03-06T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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مشروع قانون
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موسكو– سبوتنيك. وجاء في الملاحظة التوضيحية لمشروع القانون نشرت على موقع البرلمان الأوكراني: "هدف مشروع القانون هو زيادة أمن السير، خفض عدد الحوادث بواسطة زيادة المسؤولية على قيادة السيارة بحالة سكر، والتوصل إلى نهج عادل في تأمين القوات المسلحة الأوكرانية بالسيارات".ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة قيمة المخالفات وإدراج مصادرة السيارة في حال تكرار انتهاك قيادة السيارة بحالة سكر، خلال عام واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-البرلمان-الأوكراني-سيصوت-لصالح-استقالة-وزير-الدفاع-والكشف-عن-اسم-خلفه-1073149081.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان, مشروع قانون
العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان, مشروع قانون

البرلمان الأوكراني بصدد بحث مشروع قانون لمصادرة السيارات من السائقين المخمورين لصالح الجيش

14:20 GMT 06.03.2023
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البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Стрингер
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اقترح نواب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الإثنين، بحث مشروع قانون يشمل مصادرة سيارات ضبط سائقوها وهم مخمورون، وتسليمها للجيش.
موسكو– سبوتنيك. وجاء في الملاحظة التوضيحية لمشروع القانون نشرت على موقع البرلمان الأوكراني: "هدف مشروع القانون هو زيادة أمن السير، خفض عدد الحوادث بواسطة زيادة المسؤولية على قيادة السيارة بحالة سكر، والتوصل إلى نهج عادل في تأمين القوات المسلحة الأوكرانية بالسيارات".
البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
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تقارير: البرلمان الأوكراني يصوت لصالح استقالة وزير الدفاع والكشف عن اسم خلفه
5 فبراير, 22:26 GMT
ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة قيمة المخالفات وإدراج مصادرة السيارة في حال تكرار انتهاك قيادة السيارة بحالة سكر، خلال عام واحد.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
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