https://sputnikarabic.ae/20230306/البرلمان-الأوكراني-بصدد-بحث-مشروع-قانون-لمصادرة-السيارات-من-السائقين-المخمورين-لصالح-الجيش-1074390517.html
البرلمان الأوكراني بصدد بحث مشروع قانون لمصادرة السيارات من السائقين المخمورين لصالح الجيش
البرلمان الأوكراني بصدد بحث مشروع قانون لمصادرة السيارات من السائقين المخمورين لصالح الجيش
اقترح نواب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الإثنين، بحث مشروع قانون يشمل مصادرة سيارات ضبط سائقوها وهم مخمورون، وتسليمها للجيش. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:20+0000
2023-03-06T14:20+0000
2023-03-06T14:20+0000
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موسكو– سبوتنيك. وجاء في الملاحظة التوضيحية لمشروع القانون نشرت على موقع البرلمان الأوكراني: "هدف مشروع القانون هو زيادة أمن السير، خفض عدد الحوادث بواسطة زيادة المسؤولية على قيادة السيارة بحالة سكر، والتوصل إلى نهج عادل في تأمين القوات المسلحة الأوكرانية بالسيارات".ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة قيمة المخالفات وإدراج مصادرة السيارة في حال تكرار انتهاك قيادة السيارة بحالة سكر، خلال عام واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-البرلمان-الأوكراني-سيصوت-لصالح-استقالة-وزير-الدفاع-والكشف-عن-اسم-خلفه-1073149081.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان, مشروع قانون
العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان, مشروع قانون
البرلمان الأوكراني بصدد بحث مشروع قانون لمصادرة السيارات من السائقين المخمورين لصالح الجيش
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اقترح نواب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، اليوم الإثنين، بحث مشروع قانون يشمل مصادرة سيارات ضبط سائقوها وهم مخمورون، وتسليمها للجيش.
موسكو– سبوتنيك. وجاء في الملاحظة التوضيحية لمشروع القانون نشرت على موقع البرلمان الأوكراني: "هدف مشروع القانون هو زيادة أمن السير، خفض عدد الحوادث بواسطة زيادة المسؤولية على قيادة السيارة بحالة سكر، والتوصل إلى نهج عادل في تأمين القوات المسلحة الأوكرانية بالسيارات".
ويشار إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة قيمة المخالفات وإدراج مصادرة السيارة في حال تكرار انتهاك قيادة السيارة بحالة سكر، خلال عام واحد.