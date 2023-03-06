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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الجيش-الروسي-يستخدم-جيلا-جديدا-من-الأسلحة-الدقيقة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1074369262.html
الجيش الروسي يستخدم جيلا جديدا من الأسلحة الدقيقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يستخدم جيلا جديدا من الأسلحة الدقيقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت جيلا جديدا من الذخائر دقيقة التوجيه ضد القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T08:04+0000
2023-03-06T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام جيل جديد من الذخائر الموجهة بدقة لتدمير المعدات والأسلحة ومواقع القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقد تم استخدام الذخيرة في منطقة العملية العسكرية بعد عمليات الاستطلاع. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الطائرات المسيرة، حيث تبين أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإخفاء مركبات مدرعة قتالية وتعمل على صيانتها وإصلاحها في بعض الأمكنة.وأشارت إلى أن "الصواريخ الجديدة اخترقت المواقع وانفجرت داخل مخابئ ودمرت وعطلت آليات ومدرعات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة هناك".
https://sputnikarabic.ae/20230301/فيربا-صاروخ-روسي-محمول-على-الكتف-يسقط-أهدافا-جوية-تحلق-بسرعات-خارقة-1074187288.html
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روسيا

الجيش الروسي يستخدم جيلا جديدا من الأسلحة الدقيقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

08:04 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 06.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت جيلا جديدا من الذخائر دقيقة التوجيه ضد القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام جيل جديد من الذخائر الموجهة بدقة لتدمير المعدات والأسلحة ومواقع القيادة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف فيربا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
"فيربا"... صاروخ روسي محمول على الكتف يسقط أهدافا جوية تحلق بسرعات خارقة
1 مارس, 15:26 GMT
وقد تم استخدام الذخيرة في منطقة العملية العسكرية بعد عمليات الاستطلاع. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الطائرات المسيرة، حيث تبين أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإخفاء مركبات مدرعة قتالية وتعمل على صيانتها وإصلاحها في بعض الأمكنة.
وأشارت إلى أن "الصواريخ الجديدة اخترقت المواقع وانفجرت داخل مخابئ ودمرت وعطلت آليات ومدرعات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة هناك".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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