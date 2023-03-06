الجيش الصيني: إنفاقنا العسكري "دفاعي بحت" وأقل بكثير من القوى العالمية الأخرى
© AFP 2023 / Indranil Mukherjee جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يصطفون بعد المشاركة في مناورة لمكافحة الإرهاب خلال التدريبات الهندية الصينية المشتركة السادسة "يدا بيد 2016" في لواء مشاة HQ 330 ، في Aundh في منطقة Pune ، على بعد حوالي 145 كيلومترًا جنوب شرق البلاد. مومباي ، في 25 نوفمبر 2016.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يصطفون بعد المشاركة في مناورة لمكافحة الإرهاب خلال التدريبات الهندية الصينية المشتركة السادسة "يدا بيد 2016" في لواء مشاة HQ 330 ، في Aundh في منطقة Pune ، على بعد حوالي 145 كيلومترًا جنوب شرق البلاد. مومباي ، في 25 نوفمبر 2016.
© AFP 2023 / Indranil Mukherjee
أكد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أن الإنفاق العسكري للصين يهدف فقط إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها، وأنه أقل بكثير من القوى العالمية الأخرى بكل المقاييس.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الكولونيل تان كيفي، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، في بكين، إلى أن "الصين تتمسك بشدة بمسار التنمية السلمية وأن سياساتها العسكرية هي دفاعية بطبيعتها"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وأضاف أن الصين مشارك نشط في آلية الأمم المتحدة للشفافية بشأن الإنفاق العسكري، وأنها قدمت طواعية بيانات عن تكاليف الدفاع السنوية منذ عام 2008.
وقال: "مقارنة بالقوى العسكرية مثل أمريكا، فإن إنفاقنا الدفاعي أقل بكثير بكل معيار، بدءا من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي الإجمالي، وصولا إلى تكلفة الفرد وكل فرد في الخدمة".
وتابع مشددًا:
"إن الاستثمار المحدود لهذه الدولة في الجيش هو تماما من أجل حماية سيادتها وأمنها ومصالحها".
وكانت الحكومة الصينية اقترحت، أمس الأحد، ميزانية دفاعية بقيمة 225 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2023، بزيادة 7.2% على أساس سنوي، وفقا لمسودة تقرير الميزانية المقدمة إلى الهيئة التشريعية الوطنية.
23 فبراير, 11:05 GMT
وقال الكولونيل تان كيفي إن "الصين بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل طفيف، لتلبية احتياجاتها في عدة مجالات".
وسيتم إنفاق الاستثمار الإضافي على تعزيز التدريب القتالي للقوات المسلحة الصينية، لتحسين النظام الاستراتيجي الوطني والقدرات المتكاملة، وتسريع بناء نظام لوجستي حديث، وإجراء البحوث والتطوير لتكنولوجيا الدفاع الرئيسية وأنظمة الأسلحة، فضلا عن تعميق وتقوية نتائج الإصلاحات العسكرية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعسكريين، بحسب الصحيفة الصينية "تشاينا ديلي".