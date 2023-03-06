https://sputnikarabic.ae/20230306/الحكومة-الأفغانية-تتسلم-268-مواطنا-كانوا-سجناء-لدى-إيران-1074385878.html
الحكومة الأفغانية تتسلم 268 مواطنا كانوا سجناء لدى إيران
الحكومة الأفغانية تتسلم 268 مواطنا كانوا سجناء لدى إيران
تسلمت الحكومة الأفغانية المشكّلة من حركة طالبان من السلطات الإيرانية، 268 مواطنًا أفغانيًا كانوا سجناء في إيران، للمرة الأولى منذ وصول الحركة إلى السلطة، في... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:18+0000
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كابول- سبوتنيك. وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، حافظ ضياء أحمد، في تغريدة عبر تويتر، أنه "جرى اليوم تسليم 268 أفغانيا كانوا سجناء في إيران، عبر منفذ إسلام قلعة البري في ولاية هرات [غربي أفغانستان]، نتيجة مفاوضات واتفاق بين البلدين".وأوضح أحمد أن الاتفاق أُبرم قبل أيام خلال زيارة وفد أفغاني رفيع المستوى برئاسة النائب العام مولوي شمس الدين شريعتي إلى العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات الإيجابية ستعمل على تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".وأضاف المتحدث: "تقدر وزارة الخارجية بالإمارة الإسلامية هذه الخطوة الإيجابية من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة قد أعلنت، في 21 فبراير/ شباط الماضي، تعيين فضل محمد حقاني سفيرا لأفغانستان لدى إيران، بعد تأكيد طهران أن تعيين سفير جديد هو أمر اعتيادي وليس له علاقة بالوضع القانوني للبعثة الدبلوماسية.وكانت طهران قد نفت صحة تقارير إعلامية ذكرت أن الحكومة الإيرانية سلمت مقر السفارة الأفغانية في طهران إلى حكومة طالبان.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر "تويتر" في 20 فبراير، أن "انتهاء ولاية دبلوماسي وتسليم شؤون السفارة إلى دبلوماسي آخر داخل البعثة الدبلوماسية لا يعني تغيير وضعها القانوني".وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة] سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/ آب 2021، دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230221/طالبان-تعين-سفيرا-جديدا-لأفغانستان-لدى-إيران-1073823199.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
الحكومة الأفغانية تتسلم 268 مواطنا كانوا سجناء لدى إيران
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تسلمت الحكومة الأفغانية المشكّلة من حركة طالبان من السلطات الإيرانية، 268 مواطنًا أفغانيًا كانوا سجناء في إيران، للمرة الأولى منذ وصول الحركة إلى السلطة، في أغسطس/ آب 2021.
كابول- سبوتنيك. وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، حافظ ضياء أحمد، في تغريدة عبر تويتر، أنه "جرى اليوم تسليم 268 أفغانيا كانوا سجناء في إيران
، عبر منفذ إسلام قلعة البري في ولاية هرات [غربي أفغانستان]، نتيجة مفاوضات واتفاق بين البلدين".
وأوضح أحمد أن الاتفاق أُبرم قبل أيام خلال زيارة وفد أفغاني رفيع المستوى برئاسة النائب العام مولوي شمس الدين شريعتي إلى العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات الإيجابية ستعمل على تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".
وأضاف المتحدث: "تقدر وزارة الخارجية بالإمارة الإسلامية هذه الخطوة الإيجابية من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وكانت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة قد أعلنت، في 21 فبراير/ شباط الماضي، تعيين فضل محمد حقاني سفيرا لأفغانستان لدى إيران، بعد تأكيد طهران أن تعيين سفير جديد هو أمر اعتيادي وليس له علاقة بالوضع القانوني للبعثة الدبلوماسية.
وكانت طهران قد نفت صحة تقارير إعلامية ذكرت أن الحكومة الإيرانية سلمت مقر السفارة الأفغانية في طهران
إلى حكومة طالبان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر "تويتر" في 20 فبراير، أن "انتهاء ولاية دبلوماسي وتسليم شؤون السفارة إلى دبلوماسي آخر داخل البعثة الدبلوماسية لا يعني تغيير وضعها القانوني".
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة] سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/ آب 2021، دون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.