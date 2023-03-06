https://sputnikarabic.ae/20230306/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتدخل-دولي-عاجل-لوقف-استهداف-المسجد-الأقصى-1074403993.html
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدخل الدولي العاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى، محذرة من دعوات اقتحام المسجد بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T21:10+0000
2023-03-06T21:10+0000
2023-03-06T21:10+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
المسجد الأقصى
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ولفتت الوزارة الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، يومي الثلاثاء والأربعاء.وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الاقتحامات المتوقعة للأقصى والحرم القدسي.وأمس اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وأفادت وكالة "شهاب"، بأن الشرطة الإسرائيلية قد نشرت منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه بهدف تأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد.
https://sputnikarabic.ae/20230301/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-الأقصى-بحماية-من-الشرطة-1074164070.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدخل الدولي العاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى، محذرة من دعوات اقتحام المسجد بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي.
ولفتت الوزارة الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
"وفا" أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".
وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الاقتحامات المتوقعة للأقصى والحرم القدسي.
وأمس اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة "شهاب"، بأن الشرطة الإسرائيلية قد نشرت منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه بهدف تأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين
للمسجد.