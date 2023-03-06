https://sputnikarabic.ae/20230306/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-3-صواريخ-في-سماء-نوفي-أوسكول-بمقاطعة-بيلغورود-1074364973.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الاثنين، اعتراض الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ في أجواء مدينة نوفي أوسكول، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:20+0000
2023-03-06T07:20+0000
2023-03-06T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب غلادكوف على حسابه في "تلغرام": "دفاعاتنا الجوية عملت في نوفي أوسكول وتم إسقاط 3 صواريخ ويجري التدقيق في الآثار على الأرض وأصيب رجل بشظايا في يده. توجهت سيارة إسعاف إلى المكان بالفعل".وأفاد حاكم بيلغورود بتضرر خطوط الكهرباء في عدة قرى بمنطقة نوفي أوسكول الإدارية، كما تضررت عدد من الواجهات جراء سقوط الشظايا؛ لافتا إلى أن فرق العمليات والطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.وتتعرض عدة مناطق حدودية بمقاطعة بيلغورود، بين الحين والأخر، إلى القصف من قبل الجيش الأوكراني؛ ومنذ 11 نيسان/أبريل، أعلن المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي، في جميع أنحاء المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود
07:20 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 07:21 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الاثنين، اعتراض الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ في أجواء مدينة نوفي أوسكول، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص أصيب بشظايا صاروخ.
وكتب غلادكوف على حسابه في "تلغرام": "دفاعاتنا الجوية عملت في نوفي أوسكول وتم إسقاط 3 صواريخ ويجري التدقيق في الآثار على الأرض وأصيب رجل بشظايا في يده. توجهت سيارة إسعاف إلى المكان بالفعل".
وأفاد حاكم بيلغورود بتضرر خطوط الكهرباء في عدة قرى بمنطقة نوفي أوسكول الإدارية، كما تضررت عدد من الواجهات جراء سقوط الشظايا؛ لافتا إلى أن فرق العمليات والطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.
وتتعرض عدة مناطق حدودية بمقاطعة بيلغورود، بين الحين والأخر، إلى القصف من قبل الجيش الأوكراني؛ ومنذ 11 نيسان/أبريل، أعلن المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي، في جميع أنحاء المقاطعة.