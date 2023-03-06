عربي
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-3-صواريخ-في-سماء-نوفي-أوسكول-بمقاطعة-بيلغورود-1074364973.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الاثنين، اعتراض الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ في أجواء مدينة نوفي أوسكول، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:20+0000
2023-03-06T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060720993_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_f6007bd02b71517a67014929b701a161.jpg
وكتب غلادكوف على حسابه في "تلغرام": "دفاعاتنا الجوية عملت في نوفي أوسكول وتم إسقاط 3 صواريخ ويجري التدقيق في الآثار على الأرض وأصيب رجل بشظايا في يده. توجهت سيارة إسعاف إلى المكان بالفعل".وأفاد حاكم بيلغورود بتضرر خطوط الكهرباء في عدة قرى بمنطقة نوفي أوسكول الإدارية، كما تضررت عدد من الواجهات جراء سقوط الشظايا؛ لافتا إلى أن فرق العمليات والطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.وتتعرض عدة مناطق حدودية بمقاطعة بيلغورود، بين الحين والأخر، إلى القصف من قبل الجيش الأوكراني؛ ومنذ 11 نيسان/أبريل، أعلن المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي، في جميع أنحاء المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060720993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ff25c29160d900d679b727957423c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 صواريخ في سماء نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورود

07:20 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 07:21 GMT 06.03.2023)
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الاثنين، اعتراض الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ في أجواء مدينة نوفي أوسكول، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص أصيب بشظايا صاروخ.
وكتب غلادكوف على حسابه في "تلغرام": "دفاعاتنا الجوية عملت في نوفي أوسكول وتم إسقاط 3 صواريخ ويجري التدقيق في الآثار على الأرض وأصيب رجل بشظايا في يده. توجهت سيارة إسعاف إلى المكان بالفعل".
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يتصدى لهجوم كثيف بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم
1 مارس, 11:03 GMT
وأفاد حاكم بيلغورود بتضرر خطوط الكهرباء في عدة قرى بمنطقة نوفي أوسكول الإدارية، كما تضررت عدد من الواجهات جراء سقوط الشظايا؛ لافتا إلى أن فرق العمليات والطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.

وتتعرض عدة مناطق حدودية بمقاطعة بيلغورود، بين الحين والأخر، إلى القصف من قبل الجيش الأوكراني؛ ومنذ 11 نيسان/أبريل، أعلن المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي، في جميع أنحاء المقاطعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала