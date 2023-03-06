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https://sputnikarabic.ae/20230306/السيدة-الأمريكية-الأولى-بايدن-لن-يخضع-لاختبار-الكفاءة-العقلية-1074368913.html
السيدة الأمريكية الأولى: بايدن لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية
السيدة الأمريكية الأولى: بايدن لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية
قالت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T07:53+0000
2023-03-06T07:53+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في فبراير/ شباط الماضي، ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.وأوضحت جيل بايدن لشبكة "سي إن إن" ردا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار إذا أعيد انتخابه في عام 2024، وقالت إنه "أمر سخيف لن نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل".يذكر أن بايدن كان قد بلغ الثمانين من عمره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث يعتبر أكبر شخص تولى رئاسة الولايات المتحدة، وكان قد أدى اليمين الرئاسية عن عمر يناهز 78 عاما.ويسعى بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024 وفي حال فوزه بالسباق الرئاسي، فسيبلغ من العمر 86 عاما قبل إكمال فترة ولاية ثانية كرئيس، وقد أكد بايدن في وقت سابق إنه سيكون صريحا مع الشعب الأمريكي، ويخبره عن مشاكله الصحية إن وجدت.وأعلن طبيب البيت الأبيض، في فبراير الماضي أن بايدن "لائق للخدمة، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات"، لكن أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى قلق الديمقراطيين من أن بايدن (80 عاما) وهو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، أكبر من أن يترشح لولاية ثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/مجلة-بايدن-قد-يغيب-عن-تتويج-الملك-تشارلز-الثالث-1074291499.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الأخبار

السيدة الأمريكية الأولى: بايدن لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية

07:53 GMT 06.03.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynoldsالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
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قالت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يخضع لاختبار الكفاءة العقلية، واصفة فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لمثل هذه الاختبارات بأنها "سخيفة".
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في فبراير/ شباط الماضي، ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفي أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، اقترحت هايلي اختبار الكفاءة العقلية الإلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهو ما يعتبر بمثابة ضربة قوية لبايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، منافس هالي في الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وأوضحت جيل بايدن لشبكة "سي إن إن" ردا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار إذا أعيد انتخابه في عام 2024، وقالت إنه "أمر سخيف لن نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
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يذكر أن بايدن كان قد بلغ الثمانين من عمره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حيث يعتبر أكبر شخص تولى رئاسة الولايات المتحدة، وكان قد أدى اليمين الرئاسية عن عمر يناهز 78 عاما.
ويسعى بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024 وفي حال فوزه بالسباق الرئاسي، فسيبلغ من العمر 86 عاما قبل إكمال فترة ولاية ثانية كرئيس، وقد أكد بايدن في وقت سابق إنه سيكون صريحا مع الشعب الأمريكي، ويخبره عن مشاكله الصحية إن وجدت.
وأعلن طبيب البيت الأبيض، في فبراير الماضي أن بايدن "لائق للخدمة، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات"، لكن أشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إلى قلق الديمقراطيين من أن بايدن (80 عاما) وهو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، أكبر من أن يترشح لولاية ثانية.
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