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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الغرب-يمد-الجيش-الأوكراني-بالجسور-المائية-للتغلب-على-العقبات-والتحضير-للهجوم-المضاد--1074371047.html
الغرب يمد الجيش الأوكراني بالجسور المائية للتغلب على العقبات والتحضير للهجوم المضاد
الغرب يمد الجيش الأوكراني بالجسور المائية للتغلب على العقبات والتحضير للهجوم المضاد
كشف مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتلقى جسورًا حديدية لعبور الدبابات، وذلك للتغلب على العقبات... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:06+0000
2023-03-06T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار كلينتسيفيتش إلى أن الجسور هي إنتاج ألماني وأمريكي، صممت لتغلب المركبات الثقيلة من دبابات ومدرعات على العقبات، وتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني للتحضير للعمليات الهجومية خلال الأشهر المقبلة.وأضاف كلينتسيفيتش: "بالحكم على ما يحدث على الجبهات يتم التحضير لنقل أسلحة ومعدات جديدة إلى محاور القتال، حيث يتم التحضير لهجوم أوكراني مضاد.وتابع كلينتسيفيتش خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف: "ما يحدث في الخطوط الأمامية هو تغير جذري في الوسائل والقوى وخط الدفاع الذي يتم إنجازه".ووفقا له، فإن الناتو وبمساعدة الاستخبارات الغربية يدرس المنشآت الهندسية الروسية في منطقة خط الدفاع في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
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الغرب يمد الجيش الأوكراني بالجسور المائية للتغلب على العقبات والتحضير للهجوم المضاد

09:06 GMT 06.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتلقى جسورًا حديدية لعبور الدبابات، وذلك للتغلب على العقبات والانتقال من ضفة إلى أخرى عبر الأنهر والبحيرات.
وأشار كلينتسيفيتش إلى أن الجسور هي إنتاج ألماني وأمريكي، صممت لتغلب المركبات الثقيلة من دبابات ومدرعات على العقبات، وتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني للتحضير للعمليات الهجومية خلال الأشهر المقبلة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
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وأضاف كلينتسيفيتش: "بالحكم على ما يحدث على الجبهات يتم التحضير لنقل أسلحة ومعدات جديدة إلى محاور القتال، حيث يتم التحضير لهجوم أوكراني مضاد.
وتابع كلينتسيفيتش خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف: "ما يحدث في الخطوط الأمامية هو تغير جذري في الوسائل والقوى وخط الدفاع الذي يتم إنجازه".
ووفقا له، فإن الناتو وبمساعدة الاستخبارات الغربية يدرس المنشآت الهندسية الروسية في منطقة خط الدفاع في مقاطعة زابوروجيه.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
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