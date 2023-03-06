https://sputnikarabic.ae/20230306/الغرب-يمد-الجيش-الأوكراني-بالجسور-المائية-للتغلب-على-العقبات-والتحضير-للهجوم-المضاد--1074371047.html
الغرب يمد الجيش الأوكراني بالجسور المائية للتغلب على العقبات والتحضير للهجوم المضاد
الغرب يمد الجيش الأوكراني بالجسور المائية للتغلب على العقبات والتحضير للهجوم المضاد
كشف مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتلقى جسورًا حديدية لعبور الدبابات، وذلك للتغلب على العقبات... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T09:06+0000
2023-03-06T09:06+0000
2023-03-06T09:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار كلينتسيفيتش إلى أن الجسور هي إنتاج ألماني وأمريكي، صممت لتغلب المركبات الثقيلة من دبابات ومدرعات على العقبات، وتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني للتحضير للعمليات الهجومية خلال الأشهر المقبلة.وأضاف كلينتسيفيتش: "بالحكم على ما يحدث على الجبهات يتم التحضير لنقل أسلحة ومعدات جديدة إلى محاور القتال، حيث يتم التحضير لهجوم أوكراني مضاد.وتابع كلينتسيفيتش خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف: "ما يحدث في الخطوط الأمامية هو تغير جذري في الوسائل والقوى وخط الدفاع الذي يتم إنجازه".ووفقا له، فإن الناتو وبمساعدة الاستخبارات الغربية يدرس المنشآت الهندسية الروسية في منطقة خط الدفاع في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230301/الجيش-الروسي-يتصدى-لهجوم-شامل-بطائرات-مسيرة-على-شبه-جزيرة-القرم-1074173581.html
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روسيا
الغرب يمد الجيش الأوكراني بالجسور المائية للتغلب على العقبات والتحضير للهجوم المضاد
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كشف مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، أن القوات العسكرية الأوكرانية تتلقى جسورًا حديدية لعبور الدبابات، وذلك للتغلب على العقبات والانتقال من ضفة إلى أخرى عبر الأنهر والبحيرات.
وأشار كلينتسيفيتش إلى أن الجسور هي إنتاج ألماني وأمريكي، صممت لتغلب المركبات الثقيلة من دبابات ومدرعات على العقبات، وتم إرسالها إلى الجيش الأوكراني للتحضير للعمليات الهجومية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف كلينتسيفيتش: "بالحكم على ما يحدث على الجبهات يتم التحضير لنقل أسلحة ومعدات جديدة إلى محاور القتال، حيث يتم التحضير لهجوم أوكراني مضاد.
وتابع كلينتسيفيتش خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف: "ما يحدث في الخطوط الأمامية هو تغير جذري في الوسائل والقوى وخط الدفاع الذي يتم إنجازه".
ووفقا له، فإن الناتو وبمساعدة الاستخبارات الغربية يدرس المنشآت الهندسية الروسية في منطقة خط الدفاع في مقاطعة زابوروجيه.