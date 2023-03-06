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https://sputnikarabic.ae/20230306/القوات-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-براجمات-الصواريخ-1074385559.html
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T13:06+0000
2023-03-06T13:06+0000
روسيا
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وجاء في بيان المكتب عبر "تليغرام": "قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة 14:35، بلدة كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك بـ 10 صواريخ من راجمات الصواريخ" .وتقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.ومنذ عام 2014، بعد إعلان جمهورية دونبتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تتعرض هذه المنطقة، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية، بدءًا من خط التماس بالقرب من مدينة مارينكا.هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230301/سلطات-دونيتسك-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-70-من-العسكريين-المتمرسين-في-أرتيوموفسك--1074188359.html
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القوات الأوكرانية تستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك براجمات الصواريخ

13:06 GMT 06.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، 2 أغسطس 2022
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ من الراجمات على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب عبر "تليغرام": "قصفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة 14:35، بلدة كراسنوغوروفكا - مدينة دونيتسك بـ 10 صواريخ من راجمات الصواريخ" .

وتقع منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك على المشارف الغربية للمركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أبعد جزء عن مركز المدينة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: كييف خسرت ما يصل إلى 70% من العسكريين المتمرسين في أرتيوموفسك
1 مارس, 15:44 GMT
ومنذ عام 2014، بعد إعلان جمهورية دونبتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تتعرض هذه المنطقة، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية، بدءًا من خط التماس بالقرب من مدينة مارينكا.
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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