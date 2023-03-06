https://sputnikarabic.ae/20230306/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-27-ومروحية-مي-8-1074379303.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27" ومروحية "مي-8"
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27" ومروحية "مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية وأنظمة الدفاع الجوي، التابع للقوات الروسية، أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"، بالإضافة إلى مروحية... 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T11:00+0000
2023-03-06T11:00+0000
2023-03-06T12:00+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية في قرية ترودولينوفكا بمقاطعة زابوروجيه، طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية. بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-8" تم إسقاطها في منطقة قرية نوفوبافلوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كراسنوآرميسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".كما تابعت الدفاع بأن الطيران التشغيلي والتكتيكي والجيش لقوات الفضاء الروسية، دمر خلال اليوم الماضي رادارا لنظام الدفاع الجوي الأوكراني "إس-300" في جمهورية دونيستك الشعبية، كما أصاب نظاما للدفاع الجوي من طراز "بوك-إم1".كما أفادت وزارة الدفاع الروسية في البيان، بأن كييف فقدت أكثر من 200 من أفراد الجيش في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد.وفي اتجاه دونيستك تمكنت القوات الروسية من القضاء على ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، وتدمير العديد من الآليات العسكرية.وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت نيران القوات الروسية أضرارا بالوحدات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا ونوفوسولكا، ما أدى إلى تحييد ما يصل إلى 65 جنديا وتدمير مركبتي مشاة قتالية ومركبتين قتاليتين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/الجيش-الروسي-يستخدم-جيلا-جديدا-من-الأسلحة-الدقيقة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1074369262.html
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27" ومروحية "مي-8"
11:00 GMT 06.03.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 06.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية وأنظمة الدفاع الجوي، التابع للقوات الروسية، أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27"، بالإضافة إلى مروحية "مي-8" وتسع طائرات دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية في قرية ترودولينوفكا بمقاطعة زابوروجيه، طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية. بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-8" تم إسقاطها في منطقة قرية نوفوبافلوفكا، بجمهورية دونيتسك الشعبية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من مدينة كراسنوآرميسك، بجمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف البيان، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم اعتراض 15 قاذفة صواريخ "هيمارس" و"أوراغان" ودمرت تسع مركبات جوية دون طيار في مناطق بيريستوفوي بمقاطعة خاركوف وكرامازينوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وبلاغاداتنوي ونوفوأندييفكا وكيريليفكا وفيرخيرتوريتسكوي في دونيتسك وتشوبارييفكا ومغادوفا في مقاطعة خيرسون وليسنوي في منطقة سومي.
كما تابعت الدفاع بأن الطيران التشغيلي والتكتيكي والجيش لقوات الفضاء الروسية، دمر خلال اليوم الماضي رادارا لنظام الدفاع الجوي الأوكراني "إس-300" في جمهورية دونيستك الشعبية، كما أصاب نظاما للدفاع الجوي من طراز "بوك-إم1".
"تم تدمير منصة إطلاق ذاتية الدفع لمنظومة القذائف المضادة للطائرات الأوكرانية "بوك-إم1" في منطقة ترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. في منطقة أندرييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير رادار التوجيه لنظام الصورايخ الأوكراني "إس-300" المضاد للصورايخ".
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية في البيان، بأن كييف فقدت أكثر من 200 من أفراد الجيش في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان في يوم واحد.
وفي اتجاه دونيستك تمكنت القوات الروسية من القضاء على ما يصل إلى 225 جنديا أوكرانيا، وتدمير العديد من الآليات العسكرية.
وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت نيران القوات الروسية أضرارا بالوحدات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا ونوفوسولكا، ما أدى إلى تحييد ما يصل إلى 65 جنديا وتدمير مركبتي مشاة قتالية ومركبتين قتاليتين.