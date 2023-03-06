https://sputnikarabic.ae/20230306/الكنيست-الإسرائيلي-يقر-قانون-الخميرة-بالقراءة-الأولى-1074364778.html

الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون الخميرة" بالقراءة الأولى

الكنيست الإسرائيلي يقر "قانون الخميرة" بالقراءة الأولى

وافق الكنيست بكامل هيئته ليلة الأحد- الاثنين بالقراءة الأولى على قانون "حاميتس" (الخميرة)، والذي بموجبه يحق لمديري المستشفيات أن يقرروا، من بين أمور أخرى، حظر... 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T07:07+0000

2023-03-06T07:07+0000

2023-03-06T07:07+0000

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وأيد مشروع القانون 51 نائبا، وعارضه 46، وسيعاد الاقتراح إلى لجنة الصحة البرلمانية لمناقشته لتحضيره للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة.وتحظر الشريعة اليهودية استخدام "الخميرة"، التي تضاف إلى الخبز، خلال عيد الفصح الذي يستمر لمدة أسبوع.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الائتلاف الحاكم الذي تسيطر عليه أغلبية يمينية متشددة عازم على استكمال التشريع قبل حلول عيد الفصح المقبل (5-13أبريل/ نيسان 2023).ويدور الحديث عن أحد القوانين التي تعكس الهوية الدينية لحكومة نتنياهو المتشددة، والتي بدأت من بين أمور أخرى في إجرءات من شأنها تصعيد الصراع مع الفلسطينيين مثل البناء في المستوطنات بالضفة الغربية.من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "مثل اللصوص في الليل، صوت الائتلاف على قانون حاميتس. هذه الحكومة عمرها شهرين، ولم تمرر أي شيء للجمهور ولكن هذه الليلة (كان قانون الخبز المخمر هو) الأكثر إلحاحا: إكراه ديني".يشار إلى أن مسألة الخبز المخمر كانت قد أثارت أزمة سياسية داخل حكومة نفتالي بينيت وأفقدتها الأغلبية البرلمانية، وهددت بانهيارها في أبريل الماضي.ووقتها، أعلنت النائبة عيديت سيلمان، من حزب "يمينا" بقيادة بينيت عن انسحابها من الائتلاف الحاكم آنذاك، وقالت: "لم أعد أحتمل أكثر (..) لا أستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل".وكانت سيلمان تشير إلى خلاف مع وزير الصحة حينذاك نيتسان هوروفيتش، حول السماح بإدخال الخبز "المخمر" إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي.

https://sputnikarabic.ae/20220406/بينيت-يعلق-لأول-مرة-على-انسحاب-عيديت-سيلمان-من-الائتلاف-1060915066.html

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