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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/المجر-تحذر-أوروبا-من-الانجرار-وراء-التنافس-مع-واشنطن-في-إرسال-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1074391427.html
المجر تحذر أوروبا من الانجرار وراء التنافس مع واشنطن في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
المجر تحذر أوروبا من الانجرار وراء التنافس مع واشنطن في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
حذر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أوروبا من الانجرار وراء التنافس مع الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:35+0000
2023-03-06T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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بودابست- سبوتنيك. وقال سيارتو، في كلمة أمام البرلمان المجري، اليوم الإثنين: "أوروبا ومنطقة شمال الأطلسي في حالة هوس عسكري. إن سماع النواب في بروكسل الذين يعتبرون مسألة تقديم أسلحة أكثر إلى أوكرانيا هو كمنافسة - الولايات المتحدة أم أوروبا - لهو أمر صادم".وجدد سيارتو التأكيد على وجهة نظر بودابست، بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات سلام، بدلا من فرض عقوبات ضد روسيا، وإرسال الأسلحة إلى كييف.هذا، وتعارض المجر منذ بداية الصراع، فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أصدر البرلمان المجري في آذار/مارس العام الماضي، قرارا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
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العالم, المجر, تحذيرات, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, المجر, تحذيرات, مساعدات عسكرية أمريكية, أخبار أوكرانيا

المجر تحذر أوروبا من الانجرار وراء التنافس مع واشنطن في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

14:35 GMT 06.03.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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حذر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أوروبا من الانجرار وراء التنافس مع الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
بودابست- سبوتنيك. وقال سيارتو، في كلمة أمام البرلمان المجري، اليوم الإثنين: "أوروبا ومنطقة شمال الأطلسي في حالة هوس عسكري. إن سماع النواب في بروكسل الذين يعتبرون مسألة تقديم أسلحة أكثر إلى أوكرانيا هو كمنافسة - الولايات المتحدة أم أوروبا - لهو أمر صادم".

"قبل كل شيء، بالطبع من غير المنطقي تماماً الدخول في منافسة مع القوة العظمى الأولى في العالم في مجال توريد الأسلحة"، مشيرا إلى أن "هؤلاء البيروقراطيين ينسون أن الصراع يدور في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة، فأوروبا هي من تتأثر مباشرة بكل عواقبه السلبية".

بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري
وجدد سيارتو التأكيد على وجهة نظر بودابست، بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات سلام، بدلا من فرض عقوبات ضد روسيا، وإرسال الأسلحة إلى كييف.
هذا، وتعارض المجر منذ بداية الصراع، فرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أصدر البرلمان المجري في آذار/مارس العام الماضي، قرارا يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
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