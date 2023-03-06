https://sputnikarabic.ae/20230306/المحكمة-العليا-الأمريكية-ترفض-سماع-طعن-مقدم-في-دعوى-أقامها-ملحدون-بسبب-انتهاك-الحرية-الدينية-1074400312.html

المحكمة العليا الأمريكية ترفض سماع طعن مقدم في دعوى أقامها "ملحدون" بسبب انتهاك الحرية الدينية

المحكمة العليا الأمريكية ترفض سماع طعن مقدم في دعوى أقامها "ملحدون" بسبب انتهاك الحرية الدينية

رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضية رفعتها مدينة أوكالا بولاية فلوريدا، والتي تطعن في دعوى رفعتها مجموعة تزعم انتهاك حريتها الدينية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-06T17:58+0000

2023-03-06T17:58+0000

2023-03-06T17:58+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102003/25/1020032586_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_4db9950b3aa6e58cd91ae061eb346ca8.jpg

ووفقا لـ "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، فإن "ملحدين" رفعوا دعوى ادعوا فيها أن المدينة "اوكالا" انتهكت حقهم الدستوري في الحرية الدينية من خلال إقامة وقفة صلاة في أعقاب موجة إطلاق نار.وكانت مدينة أوكالا قد أقامت في العام 2014 وقفة صلاة بعد إصابة ثلاثة أطفال في موجة إطلاق نار، وقد ظهر في تلك الوقفة قساوسة من الشرطة بالزي الرسمي على خشبة المسرح مع زعماء دينيين آخرين للصلاة من أجل الأطفال المصابين.وقتها قام العديد من "الملحدين" الذين حضروا الحدث برفع دعوى قضائية ضد المدينة والعديد من المسؤولين رداً على ذلك، مشيرين إلى انتهاكات التعديل الأول للدستور الأمريكي.الدعوى أصدرت فيها محكمة جزئية أمريكية حكمًا موجزًا لصالح الملحدين، فتوجهت المدينة بالطعن على هذا الحكم، لكن المحكمة العليا رفضته.

https://sputnikarabic.ae/20230106/إصابة-نحو-10-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1071979502.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية