https://sputnikarabic.ae/20230306/المحكمة-العليا-الأمريكية-ترفض-سماع-طعن-مقدم-في-دعوى-أقامها-ملحدون-بسبب-انتهاك-الحرية-الدينية-1074400312.html
المحكمة العليا الأمريكية ترفض سماع طعن مقدم في دعوى أقامها "ملحدون" بسبب انتهاك الحرية الدينية
المحكمة العليا الأمريكية ترفض سماع طعن مقدم في دعوى أقامها "ملحدون" بسبب انتهاك الحرية الدينية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضية رفعتها مدينة أوكالا بولاية فلوريدا، والتي تطعن في دعوى رفعتها مجموعة تزعم انتهاك حريتها الدينية. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T17:58+0000
2023-03-06T17:58+0000
2023-03-06T17:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، فإن "ملحدين" رفعوا دعوى ادعوا فيها أن المدينة "اوكالا" انتهكت حقهم الدستوري في الحرية الدينية من خلال إقامة وقفة صلاة في أعقاب موجة إطلاق نار.وكانت مدينة أوكالا قد أقامت في العام 2014 وقفة صلاة بعد إصابة ثلاثة أطفال في موجة إطلاق نار، وقد ظهر في تلك الوقفة قساوسة من الشرطة بالزي الرسمي على خشبة المسرح مع زعماء دينيين آخرين للصلاة من أجل الأطفال المصابين.وقتها قام العديد من "الملحدين" الذين حضروا الحدث برفع دعوى قضائية ضد المدينة والعديد من المسؤولين رداً على ذلك، مشيرين إلى انتهاكات التعديل الأول للدستور الأمريكي.الدعوى أصدرت فيها محكمة جزئية أمريكية حكمًا موجزًا لصالح الملحدين، فتوجهت المدينة بالطعن على هذا الحكم، لكن المحكمة العليا رفضته.
https://sputnikarabic.ae/20230106/إصابة-نحو-10-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1071979502.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية ترفض سماع طعن مقدم في دعوى أقامها "ملحدون" بسبب انتهاك الحرية الدينية
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رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضية رفعتها مدينة أوكالا بولاية فلوريدا، والتي تطعن في دعوى رفعتها مجموعة تزعم انتهاك حريتها الدينية.
ووفقا لـ
"إيه بي سي نيوز" الأمريكي، فإن "ملحدين" رفعوا دعوى ادعوا فيها أن المدينة "اوكالا" انتهكت حقهم الدستوري في الحرية الدينية من خلال إقامة وقفة صلاة في أعقاب موجة إطلاق نار.
وكانت مدينة أوكالا قد أقامت في العام 2014 وقفة صلاة بعد إصابة ثلاثة أطفال في موجة إطلاق نار، وقد ظهر في تلك الوقفة قساوسة من الشرطة بالزي الرسمي على خشبة المسرح مع زعماء دينيين آخرين
للصلاة من أجل الأطفال المصابين.
وقتها قام العديد من "الملحدين" الذين حضروا الحدث برفع دعوى قضائية ضد المدينة والعديد من المسؤولين رداً على ذلك، مشيرين إلى انتهاكات التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وعلى وجه التحديد، زعمت الدعوى القضائية انتهاك البند التأسيسي للتعديل الأول، والذي يحظر على حكومة الولايات المتحدة التعبير عن وجود دين للدولة.
الدعوى أصدرت فيها محكمة جزئية أمريكية حكمًا موجزًا لصالح الملحدين، فتوجهت المدينة بالطعن على هذا الحكم، لكن المحكمة العليا رفضته.