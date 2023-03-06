https://sputnikarabic.ae/20230306/الولايات-المتحدة-تحظر-دخول-ضابط-مخابرات-سوري-بدعوى-قتل-خارج-نطاق-القانون-1074391303.html
الولايات المتحدة تحظر دخول ضابط مخابرات سوري بدعوى قتل خارج نطاق القانون
الولايات المتحدة تحظر دخول ضابط مخابرات سوري بدعوى قتل خارج نطاق القانون
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حظر دخول ضابط مخابرات سوري، مدعية أن السبب هو القتل خارج نطاق القضاء. 06.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-06T14:33+0000
2023-03-06T14:33+0000
2023-03-06T14:33+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، قال الوزير انتوني بلينكن إن الولايات المتحدة حظرت دخول أراضيها على ضابط أمر في مديرية المخابرات العسكرية السورية بتهمة القتل خارج نطاق القانون.وقال البيان: "تقوم وزارة الخارجية بتعيين أمجد يوسف، ضابط صف في مديرية المخابرات العسكرية السورية، بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023 بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة".ولفت البيان إلى أن يوسف "وزوجته عنان واصوف وأفراد عائلاتهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة "، حيث تم اتهام يوسف بقتل "41" مدنيا على الأقل في حي التضامن بدمشق في أبريل / نيسان 2013.وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود لضمان وجود عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا.طالع أيضا: سوريا تدعو الولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد "فورا ودون شروط"
https://sputnikarabic.ae/20230125/سوريا-تحمل-الولايات-المتحدة-مسؤولية-انعدام-الأمن-في-المنطقة-1072714091.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة تحظر دخول ضابط مخابرات سوري بدعوى قتل خارج نطاق القانون
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حظر دخول ضابط مخابرات سوري، مدعية أن السبب هو القتل خارج نطاق القضاء.
واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية
، اليوم الإثنين، قال الوزير انتوني بلينكن إن الولايات المتحدة حظرت دخول أراضيها على ضابط أمر في مديرية المخابرات العسكرية السورية بتهمة القتل خارج نطاق القانون.
وقال البيان: "تقوم وزارة الخارجية بتعيين أمجد يوسف، ضابط صف في
مديرية المخابرات العسكرية السورية، بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023 بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة".
ولفت البيان إلى أن يوسف "وزوجته عنان واصوف وأفراد عائلاتهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة "، حيث تم اتهام يوسف بقتل "41" مدنيا على الأقل في حي التضامن بدمشق في أبريل / نيسان 2013.
وصرح بلينكين قائلاً: "تمت مشاركة أدلة الفيديو على جرائم القتل هذه، التي نُفِّذت بطريقة باردة ومنهجية، لأول مرة علنًا في عام 2022 بعد تحقيق طويل وشامل أجراه باحثون مستقلون، واليوم نتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الفظائع".
وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجهود لضمان وجود عواقب لانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا.